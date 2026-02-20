Λος Άντζελες Λέικερς: Παίζουν τα… ρέστα τους για Αντετοκούνμπο το καλοκαίρι

AP Photo/Jeff Chiu, File

Οnsports Team

Το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ παραμένει ανοιχτό και οι «μνηστήρες» στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη γύρω από το όνομά του. Ο Αντετοκούνμπο έχει συνδεθεί μεταγραφικά με αρκετές ομάδες, με τους Λέικερς να συγκαταλέγονται ανάμεσα σε εκείνες που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαμ Αμίκ, οι «Λιμνάνθρωποι» θεωρούν πως μπορούν να αποτελέσουν μία από τις βασικές επιλογές του Γιάννη και εμφανίζονται αποφασισμένοι να κινηθούν δυναμικά, προκειμένου να τον φέρουν στο Λος Άντζελες και να τον ντύσουν στα χρυσά και μωβ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Γιάννης έχει αφήσει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για το μέλλον του, δηλώνοντας πως αν εξαρτιόταν αποκλειστικά από τον ίδιο, ίσως να είχε ήδη αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς.