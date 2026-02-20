Παναθηναϊκός AKTOR: Μία αγωνιστική σε Λεσόρ για Φενέρ - Πρόστιμο σε Μπαρτζώκα

Eurokinissi Sports

Με μια αγωνιστική τιμωρήθηκε ο Ματίας Λεσόρ για τα όσα έγιναν μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο ελληνικός σύλλογος θα πληρώσει βαρύ πρόστιμο.

Η EuroLeague προχώρησε στην επιβολή σειράς προστίμων για πειθαρχικές παραβάσεις που σημειώθηκαν σε πρόσφατες αναμετρήσεις της.

Πιο «βαρύς» ήταν ο πέλεκυς για τον Παναθηναϊκό AKTOR, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 22.000 ευρώ για χρήση λέιζερ, συμπεριφορά οπαδών και ρίψη αντικειμένων στον αγώνα απέναντι στη Φενερμπαχτσέ.

Παράλληλα, ο Ματίας Λεσόρ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο 8.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του στην ίδια αναμέτρηση.

Πρόστιμο επιβλήθηκε και στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού καλείται να καταβάλει 5.000 ευρώ για δηλώσεις του σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα με την Dubai BC.

Τέλος, κυρώσεις επιβλήθηκαν και στον Πανιώνιο, με πρόστιμο 4.000 ευρώ για προσβλητική συμπεριφορά οπαδών του στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας για το EuroCup.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο κ. Γεώργιος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για τα σχόλιά του σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα Ντουμπάι - Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 22.000 ευρώ, για τη χρήση λέιζερ, την επιθετική συμπεριφορά των οπαδών του, την ρίψη αντικειμένων και τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός ΑKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.ε), στ), ζ) και θ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Ματίας Λεσόρ, παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από έναν αγώνα και πρόστιμο 8.000 ευρώ, για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball

Ο Πανιώνιος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.000 ευρώ για τις προσβλητικές ενέργειες των οπαδών του κατά τη διάρκεια του αγώνα Πανιώνιος – Μπεσίκτας, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.f) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».