Europa League: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός είδε τη νίκη να του γλιστράει μέσα από τα χέρια στο φινάλε κόντρα στην Πλζεν, ενώ ο ΠΑΟΚ γνώρισε ήττα από τη Θέλτα, με αποτέλεσμα και οι δύο ελληνικοί σύλλογοι να αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά εμπόδια για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Στα πρώτα παιχνίδια των play offs, τόσο οι «πράσινοι» όσο και ο «Δικέφαλος του Βορρά» αγωνίστηκαν εντός έδρας, αλλά κανένας δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να ανατρέψει το σκορ κόντρα στην Πλζεν, όμως οι Τσέχοι βρήκαν ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα για το τελικό 2-2, διατηρώντας παράλληλα αήττητο στη φετινή διοργάνωση. Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, οι πιθανότητες πρόκρισης των «πράσινων» στους «16» ανέρχονται στο 33%, με τη Βικτόρια να έχει σαφές προβάδισμα 67%.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το τίμημα των σημαντικών απουσιών, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 στην Τούμπα από τη Θέλτα. Οι πιθανότητες πρόκρισης για τον «Δικέφαλο» είναι πλέον μόλις 13%, έναντι 87% των Ισπανών, σύμφωνα με την ίδια πλατφόρμα.