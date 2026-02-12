Ολυμπιακός: Πότε θα πραγματοποιηθεί η καθοριστική συνάντηση με Ελ Κααμπί

Onsports Team

Σε κομβικό σημείο φαίνεται πως έχει φτάσει η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες επιδιώκουν εδώ και καιρό να «δέσουν» τον Μαροκινό φορ, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις μόνο εύκολες δεν είναι, καθώς η πλευρά του παίκτη κρατά σκληρή στάση, γνωρίζοντας πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται στο στόχαστρο συλλόγων από τη Γαλλία, αλλά και ομάδων από αραβικές χώρες, οι οποίες φέρονται διατεθειμένες να του προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλές απολαβές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αραβικού «Hesport», μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί καθοριστική συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, από την οποία ενδέχεται να προκύψουν οριστικές εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του έμπειρου επιθετικού στο λιμάνι.