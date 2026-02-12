Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Πότε θα πραγματοποιηθεί η καθοριστική συνάντηση με Ελ Κααμπί
Onsports Team 12 Φεβρουαρίου 2026, 15:00
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Πότε θα πραγματοποιηθεί η καθοριστική συνάντηση με Ελ Κααμπί

Σε κομβικό σημείο φαίνεται πως έχει φτάσει η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες επιδιώκουν εδώ και καιρό να «δέσουν» τον Μαροκινό φορ, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις μόνο εύκολες δεν είναι, καθώς η πλευρά του παίκτη κρατά σκληρή στάση, γνωρίζοντας πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται στο στόχαστρο συλλόγων από τη Γαλλία, αλλά και ομάδων από αραβικές χώρες, οι οποίες φέρονται διατεθειμένες να του προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλές απολαβές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αραβικού «Hesport», μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί καθοριστική συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, από την οποία ενδέχεται να προκύψουν οριστικές εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του έμπειρου επιθετικού στο λιμάνι.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στέλνει στα δικαστήρια τον Ηλιόπουλο - Υποβάλλονται μηνύσεις για εξύβριση και απειλές

Ολυμπιακός: Στέλνει στα δικαστήρια τον Ηλιόπουλο - Υποβάλλονται μηνύσεις για εξύβριση και απειλές
SUPER LEAGUE

Super League: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογίας του Ποντένσε - Απόρριψη δίωξης ζήτησε ο Ολυμπιακός

Super League: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογίας του Ποντένσε - Απόρριψη δίωξης ζήτησε ο Ολυμπιακός
SUPER LEAGUE

Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, Φωτιάς στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | Οι ορισμοί

Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, Φωτιάς στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | Οι ορισμοί

Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Αταμάν: «Θέλω να εστιάσω μόνο στον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε -Έτοιμος ο Ναν»
3 λεπτά πριν Αταμάν: «Θέλω να εστιάσω μόνο στον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε -Έτοιμος ο Ναν»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Μία αγωνιστική σε Ποντένσε για την… επιστροφή της ομπρέλας με ΑΕΚ
8 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Μία αγωνιστική σε Ποντένσε για την… επιστροφή της ομπρέλας με ΑΕΚ
EUROLEAGUE
Με Αταμάν η προπόνηση του Παναθηναϊκού
12 λεπτά πριν Με Αταμάν η προπόνηση του Παναθηναϊκού
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αγγλία: Μέχρι και το Euro 2028 στα «Λιοντάρια» ο Τούχελ
29 λεπτά πριν Αγγλία: Μέχρι και το Euro 2028 στα «Λιοντάρια» ο Τούχελ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved