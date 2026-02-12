Αταμάν: «Θέλω να εστιάσω μόνο στον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε -Έτοιμος ο Ναν»

Ο Εργκίν Αταμάν επέστρεψε από την κηδεία της μητέρας του, έπιασε δουλειά και ρωτήθηκε τόσο για την αυριανή αναμέτρηση όσο και για την υπόθεση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Κανονικά στο πόστο του από σήμερα ο Εργκίν Αταμάν ο οποίος προετοίμασε τους παίκτες του για την αυριανή αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens.

Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε για τον αγώνα με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αλλά και για την υπόθεση της μεταγραφής του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στους ανθρώπους που μου έστειλαν μήνυμα για τη μητέρα μου. Τώρα πρέπει να εστιάσουμε στη δουλειά. Έλειπα δύο ημέρες, αλλά έχω ένα επιτελείο που δουλεύει μαζί. Ο Σερέλης μου είπε ότι έγινε καλή δουλειά.

Όλοι συμμετείχαν εκτός του Σαμοντούροβ που τραυματίστηκε στην προπόνηση. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, παρόλο που τους κερδίσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα βρουν τρόπο να νικήσουν το παιχνίδι.

Είμαστε επαγγελματίες. Φυσικά είμαι κουρασμένος, αλλά σήμερα θα ξεκουραστώ και αύριο θα είμαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Έχω εκπληκτικό επιτελείο.

Για 3-4 εβδομάδες παίζαμε χωρίς σέντερ. Χάσαμε παιχνίδια από ομάδες που δεν είναι σε καλή θέση στη βαθμολογία, αλλά παίζαμε χωρίς τον Ναν. Ένας παίκτης που είναι καλύτερος σκόρερ και MVP είναι πολύ σημαντικός στο σύστημα. Αύριο θα είμαστε στο 100% και θα παλέψουμε για να νικήσουμε.

Ο Κέντρικ Ναν είναι 100% έτοιμος. Έχει χάσει παιχνίδια, αλλά είναι έμπειρος και πιστέυω ότι μπορεί να παίξει 25-30 λεπτά.

Στα τρία χρόνια που δουλεύω εδώ παίρνω αγάπη από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αγαπούν τον Παναθηναϊκό. Τώρα παλεύουμε για να τον κρατήσουμε σε υψηλή θέση στη EuroLeague».