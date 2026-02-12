Ομάδες

«Τιμωρία» για γέλια της EuroLeague στον Μπαρτζώκα: Πρόστιμο 4.000 ευρώ για την επίθεση σε φιλάθλους
Οnsports Τeam 12 Φεβρουαρίου 2026, 16:45
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

«Τιμωρία» για γέλια της EuroLeague στον Μπαρτζώκα: Πρόστιμο 4.000 ευρώ για την επίθεση σε φιλάθλους

Για μία ακόμα φορά η EuroLeague αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων μη μπορώντας η ίδια να προστατεύσει το προϊόν της, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου.

Για μία ακόμα φορά η Euroleague εκτίθεται και αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων.

Πριν από μερικές ημέρες ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ έγινε μάρτυρας ενός άνευ προηγουμένου περιστατικού.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, εκ των κορυφαίων προπονητών της διοργάνωσης, μετά την ήττα της ομάδας του από την Ντουμπάι B.C. όρμησε σαν κοινός χούλιγκαν στην εξέδρα, καβάλησε τα κάγκελα και εξαπέλυσε σφοδρή λεκτική επίθεση με χυδαίους χαρακτηρισμούς σε όποιον έβρισκε μπροστά του.

Η εικόνα του να έχει καβαλήσει τα κάγκελα και να βρίζει χυδαία τους φιλάθλους έκανε τον γύρο της Ευρώπης, προκαλώντας ερωτηματικά γι αυτές του τις συμπεριφορές.

Και παρά τα όσα έγιναν και τα όσα ακολούθησαν της θλιβερής αυτής εικόνας του Έλληνα τεχνικού η EuroLeague προχώρησε σε μια απόφαση που είναι ξεκάθαρα για… γέλια. Πρόστιμο 4.000 ευρώ στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Και αυτό είναι το λιγότερο, γιατί πλέον ανοίγει ο ασκός του Αιόλου, υπάρχει το δεδικασμένο και ανάλογες περιπτώσεις που δυσφημούν με τον χειρότερο τρόπο το άθλημα και το προϊόν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ουσιαστικά θα περνούν ατιμώρητα.

Εκτός αν σε άλλους υπάρχουν άλλες τιμωρίες για ανάλογες ενέργειες.



