Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: «Έσκασε» η βόμβα! Παίκτης του «τριφυλλιού» ο Χέιζ - Ντέιβις
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 12 Φεβρουαρίου 2026, 17:39
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Έσκασε» η βόμβα! Παίκτης του «τριφυλλιού» ο Χέιζ - Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της κορυφαίας μεταγραφής που ακούσει στο όνομα Νάιτζελ Χειζ - Ντέιβις.

Ο Παναθηναϊκός το έκανε και αυτό!

Η ομάδα του «τριφυλλιού» πραγματοποίησε μια απίθανη μεταγραφή προσφέροντας ένα ηγεμονικό συμβόλαιο στον «NHD».

Το «τριφύλλι» έκανε τον Αμερικανό φόργουορντ τον τρίτο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της Ευρώπης, δημιουργώντας ένα ρόστερ που όμοιο του δεν υπάρχει στη σύγχρονη ιστορία.

Ο MVP του περσινού Final Four επιστρέφει στην Ευρώπη και για τα δύο επόμενα χρόνια θα φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος, υπογράφοντας συμβόλαιο που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια!

Με τον Δημήτρη Γιαννακοπουλο να κάνει και πάλι all in και να τινάζει τη μπάνκα στον αέρα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια».



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
To welcome back της Euroleague στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
15 λεπτά πριν To welcome back της Euroleague στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE η κλήρωση της Εθνικής στο Nations League
36 λεπτά πριν LIVE η κλήρωση της Εθνικής στο Nations League
ΣΠΟΡ
Στα ημιτελικά του Κατάρ η Μαρία Σάκκαρη: Τεράστια εμφάνιση και πρόκριση επί της Σβιόντεκ!
37 λεπτά πριν Στα ημιτελικά του Κατάρ η Μαρία Σάκκαρη: Τεράστια εμφάνιση και πρόκριση επί της Σβιόντεκ!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
1 ώρα πριν ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved