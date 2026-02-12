LIVE η κλήρωση της Εθνικής στο Nations League

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Ύστερα από δύο συνεχόμενες ανόδους, η εθνική μας ομάδα θα πάρει μέρος, για πρώτη φορά στην ιστορία της, στην League A του UEFA Nations League και το απόγευμα της Πέμπτης (12/02) στις 19:00 θα μάθει τους αντιπάλους της.

Η κλήρωση θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες και η Ελλάδα βρίσκεται στο Pot 4 μαζί με τις Ουαλία, Τσεχία και Τουρκία, κάτι που σημαίνει πως δεν μπορεί να κληρωθεί με μία εξ αυτών. Αντίθετα, οι αντίπαλοί της θα προκύψουν από τα τρία πρώτα Pots.

Στο πρώτο μετέχουν οι Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία, στο δεύτερο οι Ιταλία, Ολλανδία, Δανία και Κροατία και στο τρίτο είναι οι Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία και Νορβηγία. Τα πρώτα ματς των ομίλων του UEFA Nations League θα διεξαχθούν στις 24-26 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ θα ολοκληρωθούν στις 15-17 Νοεμβρίου του ίδιους έτους, μια και θα ακολουθήσουν τα νοκ άουτ παιχνίδια.

Πως θα διεξαχθεί η κλήρωση της φάσης ομίλων του Nations League:

Οι 54 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA που συμμετέχουν στο UEFA Nations League 2026-27 χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (Leagues), βάσει της λίστας κατάταξης (Access List).

Οι κληρώσεις των League A, B και C θα καθορίσουν τέσσερις ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Η κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία αντίπαλο από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας εκτός του δικού της και θα δώσει έξι αγώνες, έναν εντός και έναν εκτός έδρας με καθεμία από τις τρεις αντιπάλους της. Η κλήρωση της League D καθορίζει δύο ομίλους των τριών ομάδων. Κάθε ομάδα δίνει τέσσερις αγώνες, έναν εντός και έναν εκτός έδρας απέναντι στις άλλες δύο ομάδες του ομίλου.

Γκρουπ δυναμικότητας - League A

Pot 1: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία

Pot 2: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία

Pot 3: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία

Pot 4: Ουαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Τουρκία

Ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων *

1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026

Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027

Play-off League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027

Play-off League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028

*Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της UEFA, το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02/2026.

Δείτε LIVE την κλήρωση της Εθνικής στο Nations League