Παναθηναϊκός: Άρχισε η προετοιμασία για ΑΕΛ με τις γνώριμες απουσίες

Onsports Team

Σε δύο γκρουπ προπονήθηκαν οι «πράσινοι», αρχίζοντας τη δουλειά ενόψει της αναμέτρησης με την ομάδα της Λάρισας για την Super League.

Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΛ.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με γυμναστήριο, συνέχισαν στο γήπεδο με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, παιχνίδι και τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας.