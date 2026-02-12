Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

EuroCup Γυναικών: Ήττα αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό από την Μερσίν
Onsports Team 12 Φεβρουαρίου 2026, 20:38
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

EuroCup Γυναικών: Ήττα αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό από την Μερσίν

Οι «πράσινες» αποχαιρέτησαν την Ευρώπη μετά το 71-57 της Τουρκίας, κόντρα στην ομάδα που είναι το φαβορί της διοργάνωσης.

Η πορεία του Παναθηναϊκού στο EuroCup γυναικών στο μπάσκετ, ολοκληρώθηκε. Οι «πράσινες» ηττήθηκαν και στο δεύτερο παιχνίδι με την Μερσίν. Αυτή τη φορά στην Τουρκία με 71-57.

Το «τριφύλλι» είχε ηττηθεί με 4 πόντους και στην Αθήνα, οπότε η πορεία τους τερματίστηκε στα προημιτελικά. Ένα σερί 15-4 της τούρκικης ομάδας στο τρίτο δεκάλεπτο, ουσιαστικά έκρινε την αναμέτρηση που πήγαινε αρκετά «κλειστά» μέχρι τότε.

Για τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε η Φιτζέραλντ με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ η Πρινς σημείωσε νταμπλ νταμπλ (12 πόντοι, 17 ριμπάουντ). Από την πλευρά της Μερσίν, κορυφαία ήταν η Κένεντι Μπερκ με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 38-36, 58-46, 71-57

ΜΕΡΣΙΝ (Τζώρτζης Δικαιουλάκος): Κουρτουλμούς, Αμπάς 2, Ατάς, Γιουσκάιτε 11, Σβεντοράιτε 9, Άλεν 8, Γκισελσόντερ 12 (2), Μπερκ 20 (4), Ιαγκούποβα 9 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σελέν Ερντέμ): Οκοσούν, Φιτζέραλντ 24, Σταμολάμπρου 2, Γαλανόπουλος, Σπανού 8 (1), Κριμίλη 11 (1), Χατζηγιακουμή, Πρινς 12



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Πρόβλημα στην ΑΕΚ: Θλάση ο Φλιώνης - Νοκ άουτ με ΠΑΟΚ, αμφίβολος για το Final 8 του Κυπέλλου
2 λεπτά πριν Πρόβλημα στην ΑΕΚ: Θλάση ο Φλιώνης - Νοκ άουτ με ΠΑΟΚ, αμφίβολος για το Final 8 του Κυπέλλου
ΜΠΑΣΚΕΤ
EuroCup Γυναικών: Ήττα αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό από την Μερσίν
23 λεπτά πριν EuroCup Γυναικών: Ήττα αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό από την Μερσίν
SUPER LEAGUE
AEK: «Η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί...» - Η ξεκάθαρη θέση της «Ένωσης»
26 λεπτά πριν AEK: «Η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί...» - Η ξεκάθαρη θέση της «Ένωσης»
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Πήρε το «11» ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Πήρε το «11» ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved