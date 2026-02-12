Οριστικά εκτός All-Star game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Onsports Team

Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν την απουσία του «Greek Freak» από τη γιορτή του «μαγικού κόσμου» που θα γίνει στο Λος Άντζελες – Ποιος τον αντικαθιστά.

Άσχημα μαντάτα για το ΝΒΑ, καθώς ένα απ’ τα μεγαλύτερα αστέρια του δεν θα είναι στη γιορτή του All-Star Game. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όπως ανακοίνωσαν οι Μιλγουόκι Μπακς, δε θα πάρει μέρος στις εκδηλώσεις του Λος Άντζελες στο τριήμερο επίδειξης που έχει γίνει θεσμός.

Ο τραυματισμός του «Greek Freak» στην γάμπα, τον κρατά εκτός της μπασκετικής γιορτής του «μαγικού κόσμου». Ο Γιάννης, πάντως, θα είναι εκεί για να παρακολουθήσει την Κυριακή (15/2) τον αγώνα της Team USA με την Team World. Παράλληλα, θα κάνει τον προπονητή στο Celebrity Game.

Αντί του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο All-Star game θα μετάσχει ο ΝτεΑρον Φοξ των Σαν Αντόνιο Σπερς, αντικαθιστώντας τον διεθνή σούπερ σταρ.