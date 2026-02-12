Ομάδες

Εθνική Ελλάδας: «Θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα» - Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 12 Φεβρουαρίου 2026, 22:22
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σχολίασε την κλήρωση της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό ματς συγκρότημα, έπειτα από δύο συνεχόμενες ανόδους, θα πάρει μέρος, για πρώτη φορά στην ιστορία του, στη «μεγάλη» κατηγορία της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League A του Nations League, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις ΒρυξέλλεςH Εθνική τοποθετήθηκε στον Α2 όμιλο, μαζί με τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρέθηκε στις Βρυξέλλες και μετά την κλήρωση έκανε το πρώτο του σχόλιο. Αναλυτικά όσα ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην κλήρωση της πρώτης λίγκας του Nations League. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα είναι πολύ πιο δύσκολη από άλλες φορές και θα βρεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους, όμως στόχος μας σίγουρα είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας. Το ξέρουμε ότι μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».



