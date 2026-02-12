Μαρία Σάκκαρη: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης επί της Σβιόντεκ (βίντεο)

EPA/JOEL CARRETT

Οnsports Τeam

Δείτε τα highlights από τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με την Ίγκα Σβιόντεκ, για τα προημιτελικά του «1000αριού» στο Κατάρ.

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε με ανατροπή (2-1 σερ με 6-2, 4-6, 5-7) τη Νο2 του κόσμου, Ίγκα Σβιόντεκ και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Qatar Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση μέσα στο 2026. Η Σάκκαρη έχασε το πρώτο σετ από την Πολωνή, αλλά με εντυπωσιακό come back πήρε τη νίκη, έπειτα από μια συγκλονιστική μάχη που κράτησε 2 ώρες και 29 λεπτά.

Στις «4» του τουρνουά του Κατάρ θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα της Μούχοβα μεν την Καλίνσκαγια.

Δείτε τα highlights του Σβιόντεκ - Σάκκαρη