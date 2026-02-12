Στα ημιτελικά του Κατάρ η Μαρία Σάκκαρη: Τεράστια εμφάνιση και πρόκριση επί της Σβιόντεκ!

EPA/JOEL CARRETT

Οnsports Τeam

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε με ανατροπή (2-1 σερ με 6-2, 4-6, 5-7) τη Νο2 του κόσμου, Ίγκα Σβιόντεκ και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Qatar Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση μέσα στο 2026.

Η Σάκκαρη έχασε το πρώτο σετ από την Πολωνή, αλλά με εντυπωσιακό come back πήρε τη νίκη, έπειτα από μια συγκλονιστική μάχη που κράτησε 2 ώρες και 29 λεπτά.

Ήταν η πρώτη νίκη της Μάριας κόντρα στη Σβιόντεκ από το 2021, έχοντας χάσει τέσσερα παιχνίδια στη σειρά χωρίς να πάρει σετ. Επίσης, έγινε η πρώτη τενίστρια που κερδίζει με ανατροπή τη Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία μετρούσε 109 σερί νίκες στα ματς που πήρε το πρώτο σετ.

Η Σάκκαρη πήρε έτσι την πρόκριση για τα ημιτελικά, που είναι η πρώτη σε επίπεδο WTA μετά τον Απρίλιο του 2024, αλλά κι η πρώτη, μετά από 2 χρόνια, σε «1000άρι» τουρνουά. Στις «4» του τουρνουά του Κατάρ θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα της Μούχοβα μεν την Καλίνσκαγια.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο σετ, η Σάκκαρη προηγήθηκε με 2-1, ωστόσο η Σβιόντεκ πήρε στη συνέχεια τον έλεγχο, κατακτώντας πέντε διαδοχικά γκέιμ για το 6-2. Στο δεύτερο σετ, η Ελληνίδα τενίστρια ανέβασε αισθητά την απόδοσή της, πέτυχε το πρώτο της break και προηγήθηκε 3-0 και 4-1. Η Πολωνή απάντησε με σερί 3-0, έφερε το ματς στα ίσα (4-4) και είχε δύο break points για να περάσει μπροστά, όμως η Σάκκαρη κράτησε το σερβίς της και στο επόμενο γκέιμ, εκμεταλλευόμενη τη δεύτερη ευκαιρία της από το 0-40, κατέκτησε το σετ με 6-4.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέτυχε νωρίς break και προηγήθηκε 3-1. Η Σβιόντεκ αντέδρασε άμεσα, όμως η Σάκκαρη «έσπασε» ξανά το σερβίς της αντιπάλου της και, σώζοντας δύο break points, έφτασε στο 5-2. Η Πολωνή μείωσε και έφτασε σε break point κι αρχικά φάνηκε να κερδίζει τον κρίσιμο πόντο, ωστόσο το επιτυχημένο challenge της Σάκκαρη άλλαξε την απόφαση. Τελικά, στην τρίτη της ευκαιρία, η Σβιόντεκ πήρε το γκέιμ και στη συνέχεια ισοφάρισε σε 5-5, παρά το ματς μπολ (30-40) που βρήκε η Ελληνίδα, με την επικεφαλής του ταμπλό να απαντά με άσο.

Η Σάκκαρη, στο σερβίς της, έκανε με love game το 6-5 και στο τελευταίο γκέιμ πριν από το tie-break έφτασε σε διπλό match point. Η Σβιόντεκ έσωσε το πρώτο, όμως ένα λάθος της χάρισε στη Σάκκαρη το καθοριστικό break, με το οποίο η Ελληνίδα τενίστρια σφράγισε την κατάκτηση του σετ και ταυτόχρονα τη νίκη, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα ημιτελικά του τουρνουά.