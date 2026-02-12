Παναθηναϊκός AKTOR: Πήρε το «11» ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Onsports Team

Άρχισε η προπαραγγελία για εμφανίσεις των «πράσινων» με το όνομα και το νούμερο του Αμερικανού σταρ που ανακοινώθηκε η σπουδαία απόκτησή του.

Ενθουσιασμός στον κόσμο του Παναθηναϊκού από την τεράστια μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Οι «πράσινοι» υποστηρικτές δεν βλέπουν την ώρα να εναχθεί και ο Αμερικανός στην ομάδα τους και να βοηθήσει με την ποιότητά του στην επίτευξη των στόχων.

Παράλληλα, είναι μεγάλο και το ενδιαφέρον για τις εμφανίσεις του περυσινού MVP του Final-4. Έτσι, η ΚΑΕ γνωστοποίησε πως άρχισαν οι προπαραγγελίες των εμφανίσεων.

Ο Χέιζ-Ντέιβις θα αγωνίζεται με το «11» στην πλάτη και θα προστεθεί στο… γαλαξία αστέρων του «τριφυλλιού».