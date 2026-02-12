Ομάδες

AEK: «Η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί...» - Η ξεκάθαρη θέση της «Ένωσης»
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 12 Φεβρουαρίου 2026, 20:35
AEK: «Η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί...» - Η ξεκάθαρη θέση της «Ένωσης»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ πήρε επίσημη θέση για… διαρροές από την πλευρά του Ολυμπιακού κι είχαν ως στόχο τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ με αφορμή μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media του διοικητικού ηγέτη της, έκανε λόγο για: «φθηνά κόλπα από φθηνούς ανθρώπους δεν τον αγγίζουν».

Επίσης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός φέρεται να ετοιμάζει μήνυση κατά του Μάριου Ηλιόπουλου, μετά τα όσα είπε στην απολογία του στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, με την «Ένωση» να υπογραμμίζει ότι: «η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί».

Η θέση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Τι σημαίνει η ΑΕΚ για τον Μάριο Ηλιόπουλο ο κόσμος το αισθάνεται και το βιώνει εδώ και ενάμισι χρόνο και θα συνεχίσει να το βιώνει... Φθηνά κόλπα από φθηνούς ανθρώπους δεν τον αγγίζουν. Η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί...».



