Φέγενορντ: Απέκτησε τον Ραχίμ Στέρλινγκ
Onsports Team 12 Φεβρουαρίου 2026, 21:31
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Φέγενορντ

Φέγενορντ: Απέκτησε τον Ραχίμ Στέρλινγκ

Ο Άγγλος διεθνής έμεινε ελεύθερος από την Τσέλσι και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ρότερνταμ.

Ελεύθερος μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Τσέλσι, ο Ραχίμ Στέρλινγκ ήταν έτοιμος για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Ωστόσο, ο Άγγλος διεθνής επιθετικός εξέπληξε τους πάντες επιλέγοντας τη Φέγενορντ.

«Η Φέγενορντ υπέγραψε τον Ραχίμ Στέρλινγκ, τέσσερις φορές νικητή της Πρέμιερ Λιγκ. Ο διεθνής Άγγλος, ο οποίος έχει 82 συμμετοχές με τη χώρα του, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Φέγενορντ μέχρι το τέλος της σεζόν 2025/26. Ως ελεύθερος παίκτης, ο Στέρλινγκ μπόρεσε να εξερευνήσει διαφορετικές επιλογές χωρίς τους περιορισμούς της θερινής μεταγραφικής περιόδου και τελικά επέλεξε τη Φέγενορντ», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του Ρότερνταμ.



