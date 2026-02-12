ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Πρόβλημα με Πέλκα στον «Δικέφαλο του Βορρά» | Τα δεδομένα για τους τραυματίες

INTIME SPORTS

Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του την πρόκριση στον τελικό Κυπέλλου κι επικεντρώνεται πλέον στο ντέρμπι με την ΑΕΚ – Ξεκίνησε θεραπεία ο Δημήτρης Πέλκας, προσθέτοντας το όνομα του δίπλα στους Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα (15/2, 19:30), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκίνησε την προετοιμασία του, λίγες ώρες μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς προπονήθηκε την Πέμπτη (12/2).

Ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα από τον αγώνα ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, ακολούθησε θεραπεία. Το ίδιο έπραξαν κι οι Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η χαρά της πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κράτησε μια νύχτα. Από το πρωί της Πέμπτης (12.02) στο μυαλό όλων βρίσκεται μόνο ένα πράγμα: η νίκη κόντρα στην ΑΕΚ στην Τούμπα την Κυριακή (15.02).

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Παναθηναϊκό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με τους προπονητές. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και για φινάλε οικογενειακό δίτερμα. Οι Πέλκας, Ντεσπόντοβ, Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Παρασκευή (13.02) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00».