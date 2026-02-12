Ολυμπιακός: Στέλνει στα δικαστήρια τον Ηλιόπουλο - Υποβάλλονται μηνύσεις για εξύβριση και απειλές

INTIME SPORTS

Onsports Team

Στα δικαστήρια θα οδηγήσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον Μάριο Ηλιόπουλο για τα όσα ανέφερε στην απολογία του για το ντέρμπι της «Allwyn Arena».

Αυτό αναφέρουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, οι οποίοι σύμφωνα με ενημέρωσή τους, ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ θα οδηγηθεί στα δικαστήρια «για όσα χυδαία και συκοφαντικά είπε στην απολογία του και στην συνέχεια τα διέρρευσε στον Τύπο», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε την Τετάρτη (11/02) στα γραφεία της ΕΠΟ, όπου απολογήθηκε στα αρμόδια όργανα, μετά την άσκηση Πειθαρχικής Δίωξης από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο σύμφωνα με το άρθρο του Πειθαρχικού Κώδικα για «δημόσιες δυσμενείς κρίσεις, εξύβριση και δυσφήμηση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων»

Ωστόσο, οι Πειραιώτες δεν θα… μείνουν εκεί, αφού όπως ξεκαθάρισαν, άμεσα θα υποβληθούν μηνύσεις προς τον μεγαλομέτοχο της Ένωσης «για την εξύβριση και τις απειλές του, μετά τον αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακός, σε στελέχη και τον προπονητή του Ολυμπιακού».