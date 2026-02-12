Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Μία αγωνιστική σε Ποντένσε για την… επιστροφή της ομπρέλας με ΑΕΚ
Onsports Team 12 Φεβρουαρίου 2026, 15:46
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Μία αγωνιστική σε Ποντένσε για την… επιστροφή της ομπρέλας με ΑΕΚ

Με μία αγωνιστική τιμωρήθηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε από το Πειθαρχικό όργανο της Super League έπειτα από τη δίωξη για την… επιστροφή της ομπρέλας στην εξέδρα, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Άμεση ήταν η απόφαση που έλαβε το Πειθαρχικό όργανο της Super League μετά την απολογία του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού και του επέβαλλε ποινή μίας αγωνιστικής και πρόστιμο 80 ευρώ για την κίνησή του να επιστρέψει την ομπρέλα στην κερκίδα των φιλάθλων της ΑΕΚ στο ντέρμπι της «Allwyn Arena».

Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρεται:

Απόσπασμα
Αρ. Απόφ. 47/12-2-2026

ΠΡΟΣ
DANIEL PODENCE (ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντα τον πειθαρχικώς εγκαλούμενο, DANIEL PODENCE, εν συνεχεία της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 3908_2026 πειθαρχικής δίωξης του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων.

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι ο ως άνω εγκαλούμενος τέλεσε την πράξη της ανάρμοστης διαγωγής σε θεατές (άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 παρ. 1 περ. α υποπ. Ι΄, 2 περ. α’, 5 περ. ε’ και στ’ περ. ΙΙ, 14 και 26 περ. Α του Π.Κ. της ΕΠΟ).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, καθώς και χρηματική ποινή, ποσού ογδόντα (80,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, στις 12 Φεβρουαρίου 2026. (αγώνας της 1-2-2026 ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πειθαρχική δίωξη 3908_2026).



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: «Έσκασε» η βόμβα Ντέιβις
2 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Έσκασε» η βόμβα Ντέιβις
ΣΠΟΡ
Τένις: Αποκλεισμός στους «16» του Ρότερνταμ για τον Τσιτσιπά
27 λεπτά πριν Τένις: Αποκλεισμός στους «16» του Ρότερνταμ για τον Τσιτσιπά
EUROLEAGUE
Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου
54 λεπτά πριν Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου
EUROLEAGUE
«Τιμωρία» για γέλια της EuroLeague στον Μπαρτζώκα: Πρόστιμο 4.000 ευρώ για την επίθεση σε φιλάθλους
56 λεπτά πριν «Τιμωρία» για γέλια της EuroLeague στον Μπαρτζώκα: Πρόστιμο 4.000 ευρώ για την επίθεση σε φιλάθλους
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved