Οι Harlem Globetrotters έρχονται στην Ελλάδα και οι Αντετοκούνμπο δηλώνουν... fan
Οnsports Τeam 12 Φεβρουαρίου 2026, 16:38
ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι Harlem Globetrotters έρχονται στην Ελλάδα και οι Αντετοκούνμπο δηλώνουν... fan

Είστε έτοιμοι να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μπασκετικό show του πλανήτη; Το show που έκανε μέχρι και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να… χάσει το μυαλό του; Αυτόν τον Απρίλιο οι Harlem Globetrotters έρχονται στην Ελλάδα για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια από την ίδρυση τους, τον ένα αιώνα ζωής της πιο… θεότρελης ομάδας!

Μετά από περίπου 20 χρόνια οι Harlem Globetrotters, η πιο εμβληματική παρέα στην ιστορία του μπάσκετ, επιστρέφει στην Ελλάδα για μια μοναδική επετειακή παράσταση, και αυτή τη φορά θα έχουν και τις… ευχές του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο.

Στο βίντεο, άλλωστε, φαίνεται ότι ο καλύτερος και πιο αναγνωρίσιμος Έλληνας μπασκετμπολίστας του κόσμου είναι… τρελός φαν των Harlem. Και ποιος δεν είναι, άλλωστε; Σε ποιον δεν αρέσουν τα εντυπωσιακά trick shots, τα καθηλωτικά καρφώματα που αψηφούν τη βαρύτητα, οι μοναδικές ντρίμπλες και οι φανταστικές πάσες;

Η σημερινή ομάδα των Harlem Globetrotters κατέχει ήδη πάνω από 60 Guinness World Records, με 18 μόνο την περασμένη χρονιά, και υπόσχεται ένα θέαμα που ξεπερνά τα όρια του μπάσκετ και μετατρέπει το άθλημα σε μία πραγματική γιορτή για μικρούς και μεγάλους.

Την Κυριακή 5 Απριλίου 2026 «Telekom Center Athens» (ΟΑΚΑ) και στις 7 Απριλίου στο «Nick Galis Hall» της Θεσσαλονίκης ετοιμαστείτε για ένα μπασκετικό show που θα μείνει αξέχαστο σε όλους. Οι Harlem απέναντι στους διαχρονικούς τους αντιπάλους, τους Washington Generals θα… γράψουν ιστορία!

Μοναδικές εμπειρίες για το κοινό που θα έχει τη δυνατότητα να ζήσει premium, ανεπανάληπτες εμπειρίες, όπως:

MAGIC PASS: μία μοναδική εμπειρία πριν την έναρξη του αγώνα εντός του γηπέδου με τους παίκτες των δύο ομάδων

CELEBRITY COURT PASS: ζέσταμα στο κέντρο του γηπέδου μαζί με τους Globetrotters

VIP BENCH εμπειρίες με τους Harlem Globetrotters ή τους Washington Generals, κυριολεκτικά… από τον πάγκο

Τα εισιτήρια για το απόλυτο μπασκετικό show της χρονιάς κυκλοφορούν αποκλειστικά μέσω Ticketmaster.gr. Κλείσε τη θέση σου ΤΩΡΑ!

Οι Harlem Globetrotters γιορτάζουν 100 χρόνια ιστορίας, χαράς και μπασκετικής μαγείας σε μία παράσταση για όλη την οικογένεια κι έρχονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για να είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς σταθμούς αυτής της ιστορικής περιοδείας.

Αυτόν τον Απρίλιο, το μπάσκετ γίνεται θέαμα και δεν γίνεται να λείπεις!

Δείτε το βίντεο εδώ:

