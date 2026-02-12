Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Με Αταμάν η προπόνηση του Παναθηναϊκού
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 12 Φεβρουαρίου 2026, 15:42
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Με Αταμάν η προπόνηση του Παναθηναϊκού

Ο τεχνικός του "τριφυλλιού" επέστρεψε από την Τουρκία, όπου βρέθηκε για την κηδεία της μητέρας του και προπόνησε τους παίκτες του εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με την Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center. 

Κανονικά στη θέση του ήταν σήμερα ο Εργκίν Αταμάν ο οποίος επέστρεψε από την πατρίδα του. 

Ο Τούρκος τεχνικός βρέθηκε χθες στην Τουρκία να για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας του και σήμερα επέστρεψε στα καθήκοντά του. 

Ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά, ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για την πολύ δύσκολη και κρίσιμη αυριανή αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, με τον Εργκίν Αταμάν να δίνει κανονικά το παρών στην σημερινή προπόνηση της ομάδας. 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Αταμάν: «Θέλω να εστιάσω μόνο στον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε -Έτοιμος ο Ναν»
3 λεπτά πριν Αταμάν: «Θέλω να εστιάσω μόνο στον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε -Έτοιμος ο Ναν»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Μία αγωνιστική σε Ποντένσε για την… επιστροφή της ομπρέλας με ΑΕΚ
8 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Μία αγωνιστική σε Ποντένσε για την… επιστροφή της ομπρέλας με ΑΕΚ
EUROLEAGUE
Με Αταμάν η προπόνηση του Παναθηναϊκού
12 λεπτά πριν Με Αταμάν η προπόνηση του Παναθηναϊκού
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αγγλία: Μέχρι και το Euro 2028 στα «Λιοντάρια» ο Τούχελ
29 λεπτά πριν Αγγλία: Μέχρι και το Euro 2028 στα «Λιοντάρια» ο Τούχελ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved