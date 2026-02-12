Με Αταμάν η προπόνηση του Παναθηναϊκού

Ο τεχνικός του "τριφυλλιού" επέστρεψε από την Τουρκία, όπου βρέθηκε για την κηδεία της μητέρας του και προπόνησε τους παίκτες του εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με την Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center.

Ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά, ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για την πολύ δύσκολη και κρίσιμη αυριανή αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, με τον Εργκίν Αταμάν να δίνει κανονικά το παρών στην σημερινή προπόνηση της ομάδας.