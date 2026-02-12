Χολμς: «Πρέπει να προσαρμοστώ με τους διαιτητές, οι κανόνες δεν είναι ίδιοι σε κάθε ματς»

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε και ο Ρισόν Χολμς αναμένεται να είναι και πάλι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στο παιχνίδι της ομάδας του μέσα στις δύο ρακέτες. Ο Αμερικανός μίλησε για τη Φενέρ αλλά και για τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν οι διαιτητές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θα είναι δύσκολο ματς, είναι στην πρώτη θέση για κάποιο λόγο. Έρχομαι και προσπαθώ να κερδίσω, να παίξω σκληρά, να έχω την σωστή συμπεριφορά».

Για την απώλεια της μητέρας του Αταμάν: «Νιώθουμε άσχημα για τον προπονητή και την οικογένειά του για την τραγωδία που αντιμετώπισαν. Οι καρδιές μας είναι μαζί του. Θα τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ενώ την ίδια ώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας».

Για το ότι παίζει καλύτερα κόντρα στις κορυφαίες ομάδες: «Παίζω σκληρά σε κάθε ματς. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και μακάρι να πάρουμε τη νίκη».

Για τι πρέπει να βελτιώσει: «Πρέπει να μάθω πώς σφυρίζουν οι διαιτητές. Δεν είναι το ίδιο κάθε φορά, δεν είναι οι ίδιοι κανόνες σε όλα τα ματς. Πρέπει να το μάθω αυτό και να προσαρμόζομαι σε κάθε ματς. Αν το κάνω αυτό θα είμαι καλά».