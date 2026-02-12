Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Χολμς: «Πρέπει να προσαρμοστώ με τους διαιτητές, οι κανόνες δεν είναι ίδιοι σε κάθε ματς»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 12 Φεβρουαρίου 2026, 16:06
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Χολμς: «Πρέπει να προσαρμοστώ με τους διαιτητές, οι κανόνες δεν είναι ίδιοι σε κάθε ματς»

Μέσα σε ελάχιστες μόνο λέξεις ο Ρισόν Χολμς σχολίασε με τον πιο εύστοχο τρόπο ένα από τα μεγαλύτερη προβλήματα της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε και ο Ρισόν Χολμς αναμένεται να είναι και πάλι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στο παιχνίδι της ομάδας του μέσα στις δύο ρακέτες. Ο Αμερικανός μίλησε για τη Φενέρ αλλά και για τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν οι διαιτητές.  

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θα είναι δύσκολο ματς, είναι στην πρώτη θέση για κάποιο λόγο. Έρχομαι και προσπαθώ να κερδίσω, να παίξω σκληρά, να έχω την σωστή συμπεριφορά».

Για την απώλεια της μητέρας του Αταμάν: «Νιώθουμε άσχημα για τον προπονητή και την οικογένειά του για την τραγωδία που αντιμετώπισαν. Οι καρδιές μας είναι μαζί του. Θα τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ενώ την ίδια ώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας».

Για το ότι παίζει καλύτερα κόντρα στις κορυφαίες ομάδες: «Παίζω σκληρά σε κάθε ματς. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και μακάρι να πάρουμε τη νίκη».

 


Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Τένις: Αποκλεισμός στους «16» του Ρότερνταμ για τον Τσιτσιπά
24 λεπτά πριν Τένις: Αποκλεισμός στους «16» του Ρότερνταμ για τον Τσιτσιπά
EUROLEAGUE
Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου
51 λεπτά πριν Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου
EUROLEAGUE
«Τιμωρία» για γέλια της EuroLeague στον Μπαρτζώκα: Πρόστιμο 4.000 ευρώ για την επίθεση σε φιλάθλους
53 λεπτά πριν «Τιμωρία» για γέλια της EuroLeague στον Μπαρτζώκα: Πρόστιμο 4.000 ευρώ για την επίθεση σε φιλάθλους
ΜΠΑΣΚΕΤ
Οι Harlem Globetrotters έρχονται στην Ελλάδα και οι Αντετοκούνμπο δηλώνουν... fan
1 ώρα πριν Οι Harlem Globetrotters έρχονται στην Ελλάδα και οι Αντετοκούνμπο δηλώνουν... fan
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved