Χολμς: «Πρέπει να προσαρμοστώ με τους διαιτητές, οι κανόνες δεν είναι ίδιοι σε κάθε ματς»

«Θα είναι δύσκολο ματς, είναι στην πρώτη θέση για κάποιο λόγο. Έρχομαι και προσπαθώ να κερδίσω, να παίξω σκληρά, να έχω την σωστή συμπεριφορά».
Για την απώλεια της μητέρας του Αταμάν: «Νιώθουμε άσχημα για τον προπονητή και την οικογένειά του για την τραγωδία που αντιμετώπισαν. Οι καρδιές μας είναι μαζί του. Θα τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ενώ την ίδια ώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας».
Για το ότι παίζει καλύτερα κόντρα στις κορυφαίες ομάδες: «Παίζω σκληρά σε κάθε ματς. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και μακάρι να πάρουμε τη νίκη».