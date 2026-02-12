To welcome back της Euroleague στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Η διοργάνωση υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τη σπουδαία μεταγραφή του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος έφερε πίσω από το ΝΒΑ τον MVP του περασμένου Final-4.
O Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, έχει μαρκά πορεία στην Euroleague. Με τη Ζαλγκίρις, την Μπαρτσελόνα, τη Φενέρμπαχτσε. Στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης την περασμένη σεζόν, όντας ο κορυφαίος του Final-4 στο Άμπου Ντάμπι.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού AKTOR για την μεγάλη μεταγραφή του Αμερικανού, χαροποίησε και την Euroleague. Στα social media της λίγκας, αμέσως ανακοινώθηκε η μεγάλη επιστροφή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Παράλληλα, ανέβηκε και βίντεο με τα κατορθώματα του σπουδαίου φόργουορντ που θα αγωνίζεται με το «τριφύλλι» στο στήθος.
He's back https://t.co/sCh3UiFqLU pic.twitter.com/h3mAlLIcH4— EuroLeague (@EuroLeague) February 12, 2026