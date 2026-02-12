To welcome back της Euroleague στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Onsports Team

Η διοργάνωση υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τη σπουδαία μεταγραφή του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος έφερε πίσω από το ΝΒΑ τον MVP του περασμένου Final-4.

O Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, έχει μαρκά πορεία στην Euroleague. Με τη Ζαλγκίρις, την Μπαρτσελόνα, τη Φενέρμπαχτσε. Στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης την περασμένη σεζόν, όντας ο κορυφαίος του Final-4 στο Άμπου Ντάμπι.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού AKTOR για την μεγάλη μεταγραφή του Αμερικανού, χαροποίησε και την Euroleague. Στα social media της λίγκας, αμέσως ανακοινώθηκε η μεγάλη επιστροφή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Παράλληλα, ανέβηκε και βίντεο με τα κατορθώματα του σπουδαίου φόργουορντ που θα αγωνίζεται με το «τριφύλλι» στο στήθος.