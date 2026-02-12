Super League: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογίας του Ποντένσε - Απόρριψη δίωξης ζήτησε ο Ολυμπιακός

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός εκπροσωπήθηκε από τον νομικό της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Δημήτρη Καρπετόπουλο, στο Πειθαρχικό Μονομελές Όργανο της Super League, για την κλήση του σε απολογία με τη ρίψη ομπρέλας στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/02) και ο δικηγόρος των Πειραιωτών κατέθεσε ένα DVD με το συμβάν, την απόφαση της ΔΕΑΒ και μία πειθαρχική δίωξη προγενέστερη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα που οδήγησε σε αθώωση το 2023, ζητώντας την απόρριψη της δίωξης.

Στη συνέχεια τόνισε πως «διώξεις με βάση οπτικοακουστικό υλικό μπορούν να ασκούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, που εν προκειμενω δεν έχουμε τέτοια περίπτωση», προσθέτοντας ότι: «Περιστατικά στον αγωνιστικό χώρο διώκονται μόνο από τον διαιτητή. Η δίωξη έγινε με βάση ένα βίντεο που δεν προκύπτει από τη μετάδοση του αγώνα. Έχει λάβει χώρα εντός αγωνιστικού χώρου και άρα δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη. Εμπίπτουμε στην ειδική περίπτωση του άρθρου 26, είναι εντός του αγωνιστικού χώρου, δεν μπορεί να ασκηθεί και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη».

«Ο παίκτης δεν προβαίνει ο ίδιος αυτοβούλως σε κάποια προσβλητική συμπεριφορά. Όπως φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο, δέχεται μια ομπρέλα που εκσφενδονίζεται από την εξέδρα και αντανακλαστικά την επιστρέφει χωρίς να σημαδεύει κανέναν και χωρίς πρόθεση να κάνει το οτιδήποτε σε οποιονδήποτε.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν το σύνολο της κατάστασης. Είναι απολύτως αντανακλαστική η ενέργεια. Το όργανό σας εδώ απάλλαξε τον Νταμπό του Άρη το 2023 γιατί πέταξε μπουκάλι με νερό σε αγώνα με τον ΠΑΟΚ σε φυσιοθεραπευτή του ΠΑΟΚ. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία ποινή, να απαλλαγεί, όπως και η ΠΑΕ Ολυμπιακός», συμπλήρωσε.