Eurocup: Τεράστια πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Βουλιαγμένης

Οnsports Τeam

Η ομάδα του «τριφυλλιού» επικράτησε της Βουλιαγμένης με 12-14 και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.

Το «τριφύλλι» συνεχίζει ακάθεκτο την ευρωπαϊκή του πορεία με την ομάδα του Παναθηναϊκού να παίρνει σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Βουλιαγμένης με 12-14 και να «τσεκάρει» το εισιτήριό του για τα προημιτελικά του Eurocup.

Ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά, δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και ακόμα και τις στιγμές που οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοκαθεδρία στο σκορ ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να ελέγχει τον αγώνα.

Στο πρώτο οκτάλεπτο το σκορ ήταν 4-3, με τη συνέχεια και το τέλος της δεύτερης περιόδου να βρίσκει τους «πράσινους» προηγούμενους με 7-8. Στο τρίτο το σκορ είχε γίνει 7-11, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στην νίκη με 12-14 και να παίρνει την πρόκριση.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-5, 1-3, 4-3.

ΝΟ Βουλιαγμένης (Βλάντο Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης 3, Αλμύρας, Τρούλος 1, Ούμποβιτς, Χατζής 3, Πατσιλινάκος, Καστρινάκης, Τε Ρίλε 2, Σπάχιτς 3, Γιαννάτος, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης.

Παναθηναϊκός ΑΟ (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 4, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 2, Κοπελιάδης 1, Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.