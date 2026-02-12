Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurocup: Τεράστια πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Βουλιαγμένης
Οnsports Τeam 12 Φεβρουαρίου 2026, 16:22
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

Eurocup: Τεράστια πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Βουλιαγμένης

Η ομάδα του «τριφυλλιού» επικράτησε της Βουλιαγμένης με 12-14 και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.

Το «τριφύλλι» συνεχίζει ακάθεκτο την ευρωπαϊκή του πορεία με την ομάδα του Παναθηναϊκού να παίρνει σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Βουλιαγμένης με 12-14 και να «τσεκάρει» το εισιτήριό του για τα προημιτελικά του Eurocup.

Ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά, δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και ακόμα και τις στιγμές που οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοκαθεδρία στο σκορ ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να ελέγχει τον αγώνα.

Στο πρώτο οκτάλεπτο το σκορ ήταν 4-3, με τη συνέχεια και το τέλος της δεύτερης περιόδου να βρίσκει τους «πράσινους» προηγούμενους με 7-8. Στο τρίτο το σκορ είχε γίνει 7-11, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στην νίκη με 12-14 και να παίρνει την πρόκριση.  

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-5, 1-3, 4-3. 

ΝΟ Βουλιαγμένης (Βλάντο Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης 3, Αλμύρας, Τρούλος 1, Ούμποβιτς, Χατζής 3, Πατσιλινάκος, Καστρινάκης, Τε Ρίλε 2, Σπάχιτς 3, Γιαννάτος, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης.

Παναθηναϊκός ΑΟ (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 4, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 2, Κοπελιάδης 1, Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: «Έσκασε» η βόμβα Ντέιβις
2 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Έσκασε» η βόμβα Ντέιβις
ΣΠΟΡ
Τένις: Αποκλεισμός στους «16» του Ρότερνταμ για τον Τσιτσιπά
27 λεπτά πριν Τένις: Αποκλεισμός στους «16» του Ρότερνταμ για τον Τσιτσιπά
EUROLEAGUE
Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου
54 λεπτά πριν Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου
EUROLEAGUE
«Τιμωρία» για γέλια της EuroLeague στον Μπαρτζώκα: Πρόστιμο 4.000 ευρώ για την επίθεση σε φιλάθλους
56 λεπτά πριν «Τιμωρία» για γέλια της EuroLeague στον Μπαρτζώκα: Πρόστιμο 4.000 ευρώ για την επίθεση σε φιλάθλους
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved