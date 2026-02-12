Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, Φωτιάς στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | Οι ορισμοί

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Χαρμ Όσμερς από την Γερμανία ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι κορυφής ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στην Τούμπα για την 21η αγωνιστική, τη στιγμή που ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι στη «μάχη» Λεβαδειακός - Ολυμπιακός.

Ο 41χρονος ρέφερι πρώτης κατηγορίας δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς έχει βρεθεί αρκετές φορές στη χώρα μας για σημαντικές αναμετρήσεις. Μάλιστα, η φετινή θα είναι η τρίτη του παρουσία στο πρωτάθλημα, έχοντας ήδη σφυρίξει τα παιχνίδια ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (2-1) για την 6η αγωνιστική και ΑΕΚ - Άρης (1-0) για την 11η.

Την περασμένη σεζόν ο Όσμερς είχε έντονη παρουσία στα ελληνικά ντέρμπι, καθώς διηύθυνε τέσσερις ακόμη κρίσιμες αναμετρήσεις: τα ΠΑΟΚ - Άρης (0-1), Ολυμπιακός - ΑΕΚ (4-1) και Άρης - Παναθηναϊκός (2-0) στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, καθώς και το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (2-1) στα playoffs.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός διαιτητής θα είναι ο Φωτιάς, με τους Τζήλο και Ματσούκα στο VAR. Στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet ορίστηκε ο Μόσχου, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ευαγγέλου και Πουλικίδης.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 21ης αγωνιστικής: