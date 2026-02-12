Ομάδες

Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, Φωτιάς στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | Οι ορισμοί
Eurokinissi Sports
Onsports Team 12 Φεβρουαρίου 2026, 10:41
Ο Χαρμ Όσμερς από την Γερμανία ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι κορυφής ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στην Τούμπα για την 21η αγωνιστική, τη στιγμή που ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι στη «μάχη» Λεβαδειακός - Ολυμπιακός.

Ο 41χρονος ρέφερι πρώτης κατηγορίας δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς έχει βρεθεί αρκετές φορές στη χώρα μας για σημαντικές αναμετρήσεις. Μάλιστα, η φετινή θα είναι η τρίτη του παρουσία στο πρωτάθλημα, έχοντας ήδη σφυρίξει τα παιχνίδια ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (2-1) για την 6η αγωνιστική και ΑΕΚ - Άρης (1-0) για την 11η.

Την περασμένη σεζόν ο Όσμερς είχε έντονη παρουσία στα ελληνικά ντέρμπι, καθώς διηύθυνε τέσσερις ακόμη κρίσιμες αναμετρήσεις: τα ΠΑΟΚ - Άρης (0-1), Ολυμπιακός - ΑΕΚ (4-1) και Άρης - Παναθηναϊκός (2-0) στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, καθώς και το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (2-1) στα playoffs.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός διαιτητής θα είναι ο Φωτιάς, με τους Τζήλο και Ματσούκα στο VAR. Στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet ορίστηκε ο Μόσχου, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ευαγγέλου και Πουλικίδης.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 21ης αγωνιστικής:

Αγωνιστική/ΌμιλοςΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΔιαιτητήςΕΠΣ1ος ΒοηθόςΕΠΣ2ος ΒοηθόςΕΠΣ4ος ΔιαιτητήςΕΠΣVARΕΠΣAVARΕΠΣΠαρατηρητής ΔιαιτησίαςΕΠΣ
21.1 16/02/2026 18:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923 ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946 ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
21.1 15/02/2026 17:30 ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
21.1 15/02/2026 19:30 ΤΟΥΜΠΑ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΠΑΕ ΑΕΚ HARM OSMERS ΕΠΟ CHRISTIAN GITTELMANN ΕΠΟ THOMAS GORNIAK ΕΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ JOHANN PFEIFER ΕΠΟ JOSEF SPURNY ΕΠΟ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥ ΕΠΟ
21.1 15/02/2026 21:00 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
21.1 14/02/2026 17:00 ΓΗΠ. ΓΠΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ASTERAS AKTOR FC ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
21.1 14/02/2026 20:00 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
21.1 14/02/2026 19:30 ΔΗΜ. ΣΤΑΔ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΑΙΑΣ


