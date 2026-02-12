Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, Φωτιάς στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός | Οι ορισμοί
Ο Χαρμ Όσμερς από την Γερμανία ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι κορυφής ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στην Τούμπα για την 21η αγωνιστική, τη στιγμή που ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι στη «μάχη» Λεβαδειακός - Ολυμπιακός.
Ο 41χρονος ρέφερι πρώτης κατηγορίας δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς έχει βρεθεί αρκετές φορές στη χώρα μας για σημαντικές αναμετρήσεις. Μάλιστα, η φετινή θα είναι η τρίτη του παρουσία στο πρωτάθλημα, έχοντας ήδη σφυρίξει τα παιχνίδια ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (2-1) για την 6η αγωνιστική και ΑΕΚ - Άρης (1-0) για την 11η.
Την περασμένη σεζόν ο Όσμερς είχε έντονη παρουσία στα ελληνικά ντέρμπι, καθώς διηύθυνε τέσσερις ακόμη κρίσιμες αναμετρήσεις: τα ΠΑΟΚ - Άρης (0-1), Ολυμπιακός - ΑΕΚ (4-1) και Άρης - Παναθηναϊκός (2-0) στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, καθώς και το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (2-1) στα playoffs.
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός διαιτητής θα είναι ο Φωτιάς, με τους Τζήλο και Ματσούκα στο VAR. Στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet ορίστηκε ο Μόσχου, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ευαγγέλου και Πουλικίδης.
Συνοπτικά, οι διαιτητές της 21ης αγωνιστικής:
|Αγωνιστική/Όμιλος
|Ημερομηνία
|Ώρα
|Γήπεδο
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Διαιτητής
|ΕΠΣ
|1ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|2ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|4ος Διαιτητής
|ΕΠΣ
|VAR
|ΕΠΣ
|AVAR
|ΕΠΣ
|Παρατηρητής Διαιτησίας
|ΕΠΣ
|21.1
|16/02/2026
|18:00
|ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923
|ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946
|ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|21.1
|15/02/2026
|17:30
|ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
|ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ
|ΠΑΕ ΟΦΗ 1925
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|21.1
|15/02/2026
|19:30
|ΤΟΥΜΠΑ
|ΠΑΕ ΠΑΟΚ
|ΠΑΕ ΑΕΚ
|HARM OSMERS
|ΕΠΟ
|CHRISTIAN GITTELMANN
|ΕΠΟ
|THOMAS GORNIAK
|ΕΠΟ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|JOHANN PFEIFER
|ΕΠΟ
|JOSEF SPURNY
|ΕΠΟ
|ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥ
|ΕΠΟ
|21.1
|15/02/2026
|21:00
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
|ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΑΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|21.1
|14/02/2026
|17:00
|ΓΗΠ. ΓΠΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
|ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
|ASTERAS AKTOR FC
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|21.1
|14/02/2026
|20:00
|ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
|ΠΑΕ ΑΡΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|21.1
|14/02/2026
|19:30
|ΔΗΜ. ΣΤΑΔ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
|Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
|ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ
|ΑΧΑΙΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΧΑΙΑΣ