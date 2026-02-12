Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/02) - Με Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας, Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (12/02).

Τον δεύτερο αγώνα του στο τουρνουά του Ρότερνταμ δίνει το μεσημέρι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει στις 13:30 τον Μπότιν Βαν ντε Ζάντσουλπ και το ματς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6HD.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και για την Μαρία Σάκκαρη στην Ντόχα, μια και θα κοντραριστεί με την Σβιόντεκ, σε μία απαιτητική αναμέτρηση. Ο αγώνας ξεκινά στις 15:30 και θα καλυφθεί από το Novasports 6HD.

Τέλος, στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague και το παιχνίδι θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: