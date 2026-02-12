Ομάδες

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Με Περούγκα και Νέντοβιτς στο Telekom Center
INTIME SPORTS
Onsports Team 12 Φεβρουαρίου 2026, 12:40
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός / Φενέρμπαχτσε

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Με Περούγκα και Νέντοβιτς στο Telekom Center

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι», μετά την εκτός έδρας ήττα από την Παρτιζάν, επιστρέφουν στο «Telekom Center Athens», όπου την Παρασκευή (13/02) θα υποδεχθούν την πρωταθλήτρια Ευρώπης σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι με βαθμολογική σημασία.

Την παραμονή της αναμέτρησης, η Euroleague γνωστοποίησε τη διαιτητική τριάδα που θα βρεθεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, το ματς θα σφυρίξουν οι Κάρλος Περούγκα από την Ισπανία, Μίλαν Νέντοβιτς από τη Σερβία και Μάρτσιν Κοβάλσκι από την Πολωνία.



