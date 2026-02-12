Ομάδες

Euroleague, Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Εκτός Παπανικολάου και Λαρεντζάκης - Επιστροφή Νιλικίνα
Eurokinissi Sports
Onsports Team 12 Φεβρουαρίου 2026, 13:54
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Euroleague, Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Εκτός Παπανικολάου και Λαρεντζάκης - Επιστροφή Νιλικίνα

Εκτός πλάνων του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι και πάλι οι Κώστας Παπανικολάου και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Με απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς Κώστας Παπανικολάου και Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων, ωστόσο κρίθηκε πως δεν είναι ακόμη έτοιμος για να συμπεριληφθεί στη 12άδα του αγώνα με τη σερβική ομάδα.

Εκτός έμεινε και ο Λαρεντζάκης, ενώ απουσιάζουν επίσης οι Κόρι Τζόσεφ και Μόντε Μόρις λόγω τραυματισμών, με τον τελευταίο να αναμένει τα αποτελέσματα της μαγνητικής εξέτασης.

Αντίθετα, ο Νιλικίνα τίθεται ξανά στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου, προσφέροντας μια επιπλέον λύση στην περιφέρεια, την ώρα που οι Μουσταφά Φαλ και Κίναν Έβανς παραμένουν εκτός πλάνων.



