Αγγλία: Μέχρι και το Euro 2028 στα «Λιοντάρια» ο Τούχελ

Onsports Team

Ο Τόμας Τούχελ θα συνεχίσει να καθοδηγεί την εθνική Αγγλίας και μετά το Μουντιάλ του 2026, καθώς η αγγλική ομοσπονδία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμη δύο χρόνια.

Ο Γερμανός τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο των «τριών λιονταριών» έως και το EURO του 2028. Ο 52χρονος προπονητής, που αποχώρησε από την Μπάγερν Μονάχου το καλοκαίρι του 2024, επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είχε προηγηθεί η επιτυχημένη θητεία του στην Τσέλσι, για να αναλάβει την Αγγλία τον Ιανουάριο του 2025.

Έκτοτε, η πορεία της ομάδας υπήρξε εντυπωσιακή, καθώς ολοκλήρωσε με απόλυτο τρόπο τα προκριματικά, με έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και χωρίς να δεχθεί γκολ, «κλειδώνοντας» την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Μαζί με τον Τούχελ, ανανεώθηκε και το επιτελείο του, καθώς οι Άντονι Μπάρι, Ενρίκε Ιλάριο, Νίκο Μάγιερ και Τζέιμς Μέλμπουρν θα συνεχίσουν στο πλευρό του.

Έτσι, η Αγγλία θα πορευτεί με τον Γερμανό τεχνικό μέχρι και το EURO 2028, το οποίο θα συνδιοργανωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία, με τα ημιτελικά και τον τελικό να φιλοξενούνται στο «Γουέμπλεϊ».

Όσον αφορά το Μουντιάλ του 2026, τα «τρία λιοντάρια» θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στις 17 Ιουνίου απέναντι στην Κροατία, σε έναν όμιλο που συμπληρώνουν ο Παναμάς και η Γκάνα.