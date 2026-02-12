Ομάδες

Κορυφαίο γκολ της αγωνιστικής του Ταμπόρδα στο «Καραϊσκάκης»
Οnsports Τeam 12 Φεβρουαρίου 2026, 15:21
SUPER LEAGUE

Κορυφαίο γκολ της αγωνιστικής του Ταμπόρδα στο «Καραϊσκάκης»

Το γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα, που έδωσε στον Παναθηναϊκό την μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού, ήταν το καλύτερος της 20ης αγωνιστικής στης Stoiximan Super League.

Την Κυριακή το βράδυ, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο διπλό στο "Γ. Καραϊσκάκης" επί του Ολυμπιακού. 

Ο Βισέντε Ταμπόρδα ήταν ο παίκτης που χάρισε την νίκη στην ομάδα του, με το γκολ που σημείωσε στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης να αναδεικνύεται ως το καλύτερο της αγωνιστικής. 

Το γκολ του Αργεντίνου συγκέντρωσε το 33.94% των ψήφων, με τον μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού να κερδίζει το σχετικό βραβείο.

Για την ιστορία, δεύτερο αναδείχθηκε το γκολ του Σαλσέδο με 22.77% και τρίτο αυτό του Εστέμπαν, με ποσοστό 16.51%.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:



