«Βόμβες»… μεγατόνων με υπογραφή DPG (pics)

Στις 2 τα ξημερώματα της 12 ης Φεβρουαρίου του 2026 ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω Instagram, «πυροδότησε» τον… εκρηκτικό μηχανισμό που ακούει στο όνομα Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, «ξέρανε» και πάλι τη EuroLeague και πρόσθεσε μία ακόμα εντυπωσιακή μεταγραφή στο βιογραφικό του που ταρακούνησε συθέμελα της ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα.

Όταν, αρκετό καιρό πριν το καλοκαίρι του 2023, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος διεμήνυε σε όλους τους τόνους ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει και θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός, κάποιοι δεν τον πίστευαν. Τώρα θα τον πιστέψουν όλοι. Ακόμα και αυτοί που μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες περίμεναν στη γωνία και τώρα το παίζουν βασιλικότεροι του… Βασιλέως.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν πως το τέλος το… ορίζει ο δυνατός. Και το θέμα είναι πως δεν το λέει απλά, αλλά το αποδεικνύει στην πράξη. Και αυτό είναι το σημαντικότερο για όλους τους Παναθηναϊκού και το χειρότερο για όλους τους εχθρούς.

Από το καλοκαίρι του 2023 μέχρι και σήμερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει «τρομοκρατήσει» ολόκληρη τη μπασκετική Ευρώπη. Συνεχόμενες «βόμβες» μεγατόνων που έχουν βοηθήσει τα μέγιστα τον Παναθηναϊκό, τα τελευταία δύο χρόνια, να κερδίσει τα πάντα και να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας.

Η αρχή έγινε στις 30 Ιουνίου του 2023. Τότε που ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με δόξα και τιμή πως νέος προπονητής της ομάδας του «τριφυλλιού» θα είναι ο Εργκίν Αταμάν. Ο άνθρωπος που είχε επαναφέρει για τα καλά στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη την Εφές Ανατολού, με την οποία κέρδισε… δυόμιση Ευρωλίγκες (καθώς τη χρονιά του Covid έμοιαζε με τρένο με σπασμένα φρένα), ανέλαβε το πράξει το ίδιο και με τον Παναθηναϊκό. Ο Τούρκος τεχνικός αποτελούσε μπασκετική «καψούρα» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο οποίος έβλεπε στο μάτι του την ίδια τρέλα, το ίδιο πάθος και την ίδια «δίψα» για τίτλους και διακρίσεις.

Και αν κάποιοι νόμιζαν πως η μεταγραφή εκείνου του καλοκαιριού ήταν ο coach Αταμάν γελάστηκαν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τους συνεργάτες του, με απίστευτα συντονισμένες κινήσεις έκαναν τη μεταγραφή της δεκαετίας. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας το έπαιξε βαρύς και ασήκωτος στον Κώστα Σλούκα, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι μάταια προσπάθησαν να ρίξουν γέφυρες και να μεταπείσουν τον κορυφαίο Έλληνα παίκτη και ο Σλούκας πήρε την απόφασή του να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός ήταν εκεί. Και ήτα αποφασισμένος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τίναξε την μπάνκα στον αέρα, έδειξε σε όλους τι είναι αποφασισμένος να κάνει για να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή και ένα Σάββατο μεσημέρι, όπου το ημερολόγιο έγραφε 8 Ιουλίου του 2023 η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωνε με δόξα και τιμή πως ο αθλητής Κώστας Σλούκας για τα επόμενα τρία χρόνια θα αγωνίζεται με το τριφύλλι στο στήθος. Προκαλώντας… εγκεφαλικά εντός και εκτός των τειχών.

Λίγες ημέρες αργότερα ο Ισπανός σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ παίρνει την απόφαση να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιστρέψει στη «Γηραιά» Ήπειρο. Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα «σφάζονται» στα… πόδια του, με τις ομάδας της Ισπανίας να μοιάζουν ως τα απόλυτα φαβορί για την απόκτησή του, κυρίως λόγω των οικονομικών τους προτάσεων και της… εντοπιότητας. Ο Παναθηναϊκός, όμως και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη με τον Χουάντσο να έρχεται στην Αθήνα, στις 27 Ιουλίου του 2023 και να ριζώνει για τα καλά.

Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να έχει φτιάξει… υπερομάδα, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ ήθελε και το κάτι παραπάνω. Και έτσι μετά τα «μπαμ» του καλοκαιριού ήρθε και η «βόμβα» φθινοπώρου. 3 Οκτωβρίου 2023 και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μας συστήσει τον νέο παίκτη της ομάδας, Κέντρικ Μέλβιν Ναν. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε άπαντες. Είτε είστε φίλοι του Παναθηναϊκού, είτε όχι.

Η σεζόν 2024/2025 βρίσκει τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει με τον Εργκίν Αταμάν να στηρίζει απόλυτα τους παίκτες με τους οποίους βρέθηκαν στην κορυφή.

Πρ’ όλα αυτά και πάλι ο Παναθηναϊκός ρίχνει το… μπουρλότο του. Ο Τσέντι Όσμαν μετά από μία εντυπωσιακή καριέρα στο ΝΒΑ θέλει να επιστρέψει (υποτίθεται για λίγο) στην Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη του επιλογή. Ο Τούρκος φόργουορντ μπορεί να είχε πολλές προτάσεις στα χέρια του, η επιλογή του όμως ήταν μία και ξεκάθαρη. 7 Σεπτεμβρίου 2024 και ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει μία ακόμα σπουδαία μεταγραφή από το ΝΒΑ.

Σεζόν 2025/2026 και ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος και πάλι να κατακτήσει όποιον τίτλο βρει μπροστά του. Τη σεζόν που πέρασε ο Τι Τζέι Σορτς με τη φανέλα της Παρί έχει τρελάνει όλη την Ευρώπη και με το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς άπαντες είναι διατεθειμένοι να απλώσουν… χρυσάφι στον εντυπωσιακό παίκτη για να τον κάνουν δικό τους. Μάταια όμως. Ο παίκτης έχει «κλείσει» ήδη στον Παναθηναϊκό με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να έχουν κάνει τα… κουμάντα τους πολύ νωρίτερα και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανάβει και πάλι το… φυτίλι, στις 26 Ιουνίου του 2025.

Ο τραυματισμός του Ματίας Λεσόρ έκανε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να κινηθούν δυναμικά για την απόκτηση ενός πολύ καλού παίκτη στο «5» και για μία ακόμα φορά ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ντύσει στα «πράσινα» τον Ρισόν Χολς. Ο Αμερικανός σέντερ με την 11ετή εμπειρία του στον «μαγικό» κόσμο στις 9 Αυγούστου ανακοινώθηκε από την ομάδα του «τριφυλλιού».

Και λίγες ώρες πριν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε τους φίλους του Παναθηναϊκού να… παραληρούν και τους αντιπάλους του «τριφυλλιού» να πέφτουν σε… μελαγχολία.

Τη στιγμή που άπαντες νόμιζαν ότι ο Παναθηναϊκός είχε χάσει τον Νάϊτζελ Χέις-Ντέιβις, οι «πράσινοι» με μαεστρικές κινήσεις της διοίκησής τους, κατάφεραν να πετύχουν τη ολική ανατροπή αποσπώντας το τελικό «ναι» του Αμερικανού παίκτη και να βάζουν μια απίστευτη «βόμβα» σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αδιαφορώντας για τα πάντα, κατέθεσε μια εξωπραγματική πρόταση στον Αμερικανό σούπερ σταρ και δημιούργησε μια «τρομοκρατική» ομάδα στο Telekom Center Athens που έχει ως μοναδικό στόχο να βρεθεί στην κορυφή.

Και όσο το τέλος θα το ορίζει ο δυνατός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα ρίχνει «βόμβες»… μεγατόνων.