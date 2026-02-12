Ομάδες

ΟΦΗ: Αποθέωση στο Ηράκλειο για την πρόκριση στον τελικό - Το «αίτημα» των οπαδών για κούπα
Print screen / Youtube
Onsports Team 12 Φεβρουαρίου 2026, 12:09
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΟΦΗ

ΟΦΗ: Αποθέωση στο Ηράκλειο για την πρόκριση στον τελικό - Το «αίτημα» των οπαδών για κούπα

Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν οι φίλοι του ΟΦΗ στην αποστολή της ομάδας, η οποία επέστρεψε στο Ηράκλειο μέσα σε αποθέωση, μετά τη νέα πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου.

Λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, ο Χρήστος Κόντης και οι ποδοσφαιριστές του προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», όπου εκατοντάδες οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί για να τους χειροκροτήσουν και να γιορτάσουν μαζί τους τη δεύτερη διαδοχική συμμετοχή της ομάδας σε τελικό.

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό, με συνθήματα, καπνογόνα και έντονο ενθουσιασμό, ενώ ο κόσμος δεν έκρυψε την επιθυμία του να δει τον ΟΦΗ να ολοκληρώνει την προσπάθεια με την κατάκτηση του τροπαίου.

Δείτε βίντεο με την άφιξη της αποστολής του ΟΦΗ από το Crete2day:



