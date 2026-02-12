Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο Μπακάκης - Το μήνυμά του

Eurokinissi Sports

Ο Μιχάλης Μπακάκης ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, ρίχνοντας τίτλους τέλους σε μια μακρά ποδοσφαιρική πορεία.

Ο 35χρονος δεξιός μπακ γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στο Instagram, τονίζοντας πως το ποδόσφαιρο δεν ήταν απλώς ένα επάγγελμα, αλλά «τρόπος ζωής». Στο μήνυμά του ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια, συμπαίκτες, προπονητές, διοικήσεις και φυσικά τον κόσμο για τη στήριξη και την αγάπη.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί και σε όσους τον αμφισβήτησαν, επισημαίνοντας πως η κριτική τού έδωσε επιπλέον κίνητρο και τον βοήθησε να εξελιχθεί. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του πανηγύρισε σημαντικές επιτυχίες με τη φανέλα της ΑΕΚ, κατακτώντας το πρωτάθλημα το 2018 και το Κύπελλο Ελλάδας το 2016. Με τους «κιτρινόμαυρους» κατέγραψε 196 συμμετοχές και τρία γκολ, ενώ νωρίτερα είχε αγωνιστεί σε 128 αγώνες με τον Παναιτωλικό, σημειώνοντας δύο τέρματα.

Συνοπτικά, όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση:

«Ήρθε η στιγμή που κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει πως κάποτε θα έρθει, αλλά ποτέ δεν είναι πραγματικά έτοιμος να την πει δυνατά.

Μετά από τόσα χρόνια στα γήπεδα, μετά από αμέτρητες προπονήσεις, αγώνες, χαρές, απογοητεύσεις, τραυματισμούς και στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω το ποδόσφαιρο.

Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ απλώς ένα επάγγελμα για μένα. Ήταν τρόπος ζωής. Μου έμαθε πειθαρχία, υπομονή, σεβασμό, τι σημαίνει να πέφτεις και να σηκώνεσαι ξανά. Μου χάρισε εμπειρίες που δεν αγοράζονται και φιλίες που θα κρατήσουν μια ζωή.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι: συμπαίκτες, προπονητές, διοικήσεις, γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, αλλά πάνω απ’ όλα την οικογένειά μου που ήταν πάντα εκεί, στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο. Σε όσους με στήριξαν, με πίστεψαν, με χειροκρότησαν αλλά και σε όσους με αμφισβήτησαν - γιατί όλοι με έκαναν καλύτερο.

Κλείνει ένας κύκλος, αλλά ανοίγει ένας νέος. Με την ίδια αγάπη, το ίδιο πάθος και τον ίδιο σεβασμό.

Το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα μέσα μου.

Εις το επανιδείν».