Eurocup: Για την ιστορική ανατροπή ο Παναθηναϊκός με Μερσίν - Υπέρβαση ψάχνει ο Αθηναϊκός

Διπλή ευρωπαϊκή πρόκληση για τις ελληνικές ομάδες στο Eurocup Women, με τον Παναθηναϊκό να ανοίγει τον… χορό και τον Αθηναϊκό να ακολουθεί, αμφότεροι με στόχο την ανατροπή και την ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά.

Μερσίν - Παναθηναϊκός: Ραντεβού με την ιστορία

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Μερσίνη, όπου στις 18:00 αντιμετωπίζει τη Μερσίν στο «Servet Tazegul Spor Salonu», διεκδικώντας μια μεγάλη ανατροπή που θα τον στείλει στην τετράδα της διοργάνωσης. Οι «πράσινες» της Σελέν Ερντέμ καλούνται να ανατρέψουν το -4 (87-91) του πρώτου αγώνα στο «Telekom Center Athens», σε ένα ματς όπου η διαφορά είχε φτάσει ακόμη και στο +17 υπέρ της τουρκικής ομάδας, πριν ο Παναθηναϊκός αντιδράσει και κρατήσει «ζωντανές» τις ελπίδες του.

Το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο. Νίκη με +5 για απ’ ευθείας πρόκριση στα ημιτελικά ή επικράτηση με +4 ώστε η σειρά να οδηγηθεί στην παράταση, όπου θα κριθεί το εισιτήριο. Με την ψυχολογία ενισχυμένη μετά το εμφατικό 88-63 επί του Παναθλητικού για την Α1 Γυναικών, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Τουρκία αποφασισμένος για την υπέρβαση, γνωρίζοντας ότι απέναντί του θα βρει μια Μερσίν που επίσης προέρχεται από άνετη νίκη στο πρωτάθλημά της (81-63).

Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη νικήτρια του ζευγαριού Λότο Λούμπλιν - Μονπελιέ, με τις Γαλλίδες να έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα μετά το 67-43 του πρώτου αγώνα στην Πολωνία.

Αβενίδα - Αθηναϊκός: Στη Σαλαμάνκα για τη μεγάλη ανατροπή

Λίγες ώρες αργότερα (21:30), ο Αθηναϊκός δοκιμάζεται στη Σαλαμάνκα απέναντι στην Αβενίδα, με στόχο να ανατρέψει το -6 (65-71) του πρώτου αγώνα και να γράψει τη δική του ευρωπαϊκή υπέρβαση. Η ομάδα του Βύρωνα γνωρίζει πως χρειάζεται νίκη με διαφορά επτά πόντων για να προκριθεί απ’ ευθείας, ενώ επικράτηση με +6 θα οδηγήσει την αναμέτρηση στην παράταση.

Στο πρώτο παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους, οι Ισπανίδες εκμεταλλεύτηκαν τα κρίσιμα σημεία και απέκτησαν προβάδισμα πρόκρισης. Ωστόσο, ο Αθηναϊκός έδειξε ότι έχει τις δυνατότητες να κοιτάξει στα μάτια την αντίπαλό του, κάτι που επιβεβαίωσε και στο πρωτάθλημα, όπου επιβλήθηκε 83-57 του ΠΑΣ Γιάννινα, ανεβάζοντας την αυτοπεποίθησή του. Από την άλλη, η Αβενίδα προέρχεται από οριακή νίκη (70-69) στο ισπανικό πρωτάθλημα, στοιχείο που μαρτυρά πως δεν βρίσκεται στο απόλυτο αγωνιστικό της πικ.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Εστουδιάντες - Βιλνέβ, με τις Ισπανίδες να έχουν μικρό προβάδισμα μετά το 73-71 του πρώτου αγώνα.