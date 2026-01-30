Ομάδες

Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Μούσα Σισοκό για να «κλείσει» η μεταγραφή
Onsports Team 30 Ιανουαρίου 2026, 17:38
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Γάλλος μέσος είναι ήδη στην Αθήνα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά να υπογράψει συμβόλαιο με το «τριφύλλι».

Ο Μούσα Σισοκό προλαβαίνει τον Ετιέν Καμαρά στο ποιος θα γίνει ο επόμενος παίκτης που θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Με τον αστερίσκο των ιατρικών εξετάσεων φυσικά. Ο 36χρονος μέσος είναι ήδη στην Αθήνα και θα υποβληθεί σε εξονυχιστικές εξετάσεις. Αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί απ’ τους «πράσινους».

Ο Γάλλος έχει έρθει ήδη στην Αθήνα σε άκρα μυστικότητα, καθώς έχει «κλειδώσει» η συμφωνία τόσο με τον ίδιο όσο και με την Γουότφορντ. Πλέον, απομένει να κυλήσουν ομαλά οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Αυτή θα αφορά συμβόλαιο 1,5 χρόνου, μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Με τον όρο όμως, πως αν ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να τον κρατήσει μετά το ερχόμενο καλοκαίρι, με ένα μικρό ποσό θα μπορεί να λύσει τη συνεργασία.

 


