Παναθηναϊκός: Λίγα εισιτήρια για το εκτός με Πλζεν, αυστηροί οι Τσέχοι

Onsports Team

Μικρό αριθμό εισιτηρίων θα πάρει το «τριφύλλι» για την αναμέτρηση της Τσεχίας, τη στιγμή που δεν θα επιτρέπεται να πάνε Έλληνες οπαδοί σε άλλες θύρες.

Όπως φάνηκε και στη Βουδαπέστη, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι έτοιμοι να στηρίξουν την ομάδα τους στα εκτός έδρας ματς του Europa League. Το ματς με την Βικτόρια Πλζεν όμως, μάλλον δεν προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Δηλαδή μαζική παρουσία φιλοξενούμενων φιλάθλων.

Το γήπεδο των Τσέχων είναι χωρητικότητας 11.000 θεατών. Ιδιαίτερα μικρό. Έτσι ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρει ο Παναθηναϊκός, αντίστοιχα θα είναι μικρός για να καλύψει την δεδομένα μεγάλη ζήτηση.

Η αστυνομία της χώρας της κεντρικής Ευρώπης, είναι ιδιαιτέρως αυστηρή σε θέματα ελέγχων και ταυτοποιήσεων. Έτσι, δεν θα επιτρέψει την πρόσβαση σε Έλληνες οπαδούς σε άλλες θύρες πέραν απ’ αυτής που θα προορίζουν για τους φιλοξενούμενους.

Κατά συνέπεια καλύτερα θα ήταν να αποφευχθεί η προσπάθεια εξασφάλισης μεμονωμένων εισιτηρίων, γιατί πιθανότατα αυτά θα ακυρωθούν και δεν θα επιτραπεί η είσοδος στους κατόχους. Λεπτομέρειες για τα λίγα εισιτήρια που θα έχει στη διάθεσή του ο Παναθηναϊκός, θα γίνουν γνωστές από την «πράσινη» ΠΑΕ μόλις ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους Τσέχους.