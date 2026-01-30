Ομάδες

Παναθηναϊκός: Η Βικτόρια Πλζεν βάζει… φωτιά στον Φεβρουάριο
Οnsports Τeam 30 Ιανουαρίου 2026, 14:36
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Έναν απίστευτο μήνα, που μπορεί να κρίνει πολλά σε όλες τις διοργανώσεις, έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός, μετά και την κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης του Europa League.

Ο Φεβρουάριος δεν αποκλείεται να είναι ο μήνας που μπορεί να αποδειχθεί ο πλέον κομβικός και καθοριστικός για τον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν.

Τη στιγμή που οι «πράσινοι» έχουν πατήσει… γκάζι για να αναδιαμορφώσουν πλήρως το ρόστερ τους, κινούμενοι με γοργούς ρυθμούς στο μεταγραφικό παζάρι, ο Ράφα Μπενίτεθ προσπαθεί να καταλήξει σε πρόσωπα και σχηματισμούς που θα «οδηγήσουν» την ομάδα του «τριφυλλιού» στον μήνα με τα συνεχόμενα ντέρμπι.

Ο Φεβρουάριος μπαίνει την Κυριακή με τον εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά, αλλά οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους συνεχόμενα ευρωπαϊκά ντέρμπι, αλλά και παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό για Κύπελλο και πρωτάθλημα αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, πέρα από τα δύο ευρωπαϊκά ματς, οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους και τις διπλές αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, ενώ στο πρωτάθλημα τους περιμένει και το απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού τον Φλεβάρη

(01/02) Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Stoiximan Superleague)

(04/02) Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (Κύπελλο Ελλάδος)

(08/02) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (Stoiximan Superleague)

(11/02) ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (Κύπελλο Ελλάδος)

(15/02) Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet (Stoiximan Superleague)

(19/02) 1ο παιχνίδι σε ενδιάμεση νοκ άουτ φάση Europa League με Βικτόρια Πλζεν

(22/02) ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (Stoiximan Superleague)

(26/02) 2ο παιχνίδι σε ενδιάμεση νοκ άουτ φάση Europa League με  Βικτόρια Πλζεν



