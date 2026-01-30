Ομάδες

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Καλάμπρια
Οnsports Τeam 30 Ιανουαρίου 2026, 15:36
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Καλάμπρια

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια μπήκε και πάλι στις προπονήσεις της ομάδας του, με τον Γιάννη Κώτσιρα να μένει εκτός για τις επόμενες 10 ημέρες. 

Μειώνονται σταδιακά τα προβλήματα στις τάξεις του Παναθηναϊκού, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να βγάζει το πρόγραμμα της προπόνησης.

Ο Ιταλός μπακ του «Τριφυλλιού» ανάρρωσε πλήρως από την ίωση που τον ταλαιπώρησε και έβγαλε το πρόγραμμα της προπόνησης, με τον Τσέριν να κάνει ειδικό πρόγραμμα για τον ίδιο λόγο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Την επομένη του τελευταίου αγώνα της League Phase του Europa League, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν στο «Γ. Καλαφάτης» χωρισμένοι σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Ρόμα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Αντίθετα, θεραπεία ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κώτσιρας. Ο τελευταίος υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε θλάση στη γαστροκνημία με το χρόνο απουσίας του να υπολογίζεται περίπου στις 10 ημέρες».



