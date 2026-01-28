ΕΠΟ: Ανακοίνωση Ελλήνων διαιτητών της Super League για τα θύματα της τραγωδίας στην Ρουμανία

Οnsports Τeam

Τη βαθιά οδύνη τους για τον τραγικό θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα στην Ρουμανία, εξέφρασαν οι Έλληνες διαιτητές της Super League.

Συγκεκριμένα, οι ρέφερι εξέδωσαν ανακοίνωση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΠΟ, όπου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Με βαθιά οδύνη και θλίψη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά νέων φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αυτή η απώλεια είναι μια ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων. Η σκέψη μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η απουσία αυτών των νέων ανθρώπων θα είναι αισθητή όχι μόνο στον κύκλο των αγαπημένων τους, αλλά και σε όλους εμάς που αγαπάμε το άθλημα και την αθλητική κοινότητα.

Ας τιμήσουμε τη μνήμη τους με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Με εκτίμηση,

Οι Έλληνες Διαιτητές της Super League».