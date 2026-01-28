Ομάδες

ΑΕΚ: Η ομάδα ποδοσφαίρου στο πλευρό των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 18:51
ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Η ομάδα ποδοσφαίρου στο πλευρό των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα

Νίκολιτς, Ριμπάλτα, Μάνταλος και οι υπόλοιποι δίνουν το παρών στο κλειστό των Άνω Λιοσίων για να στηρίξουν την προσπάθεια του Ντράγκαν Σάκοτα και των παικτών του. 

Μεγάλες στιγμές για την ΑΕΚ στη Sunel Arena εκεί όπου σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι της ομάδας με την Άλμπα Βερολίνου. 

Οι Ενωσίτες που δίνουν το παρών στα Λιόσια, χειροκρότησαν Σέρβο προπονητή, τους παίκτες (Μάνταλο-Πήλιο) και τον Ριμπάλτα κατά την άφιξη τους στο κλειστό και πλέον όλοι μαζί είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τις προσπάθειες που θα καταβάλει η Βασίλισσα απέναντι στην Άλμπα (τζάμπολ στις 19:00). 

