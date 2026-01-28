Ομάδες

Συγκλονιστικό πανό οπαδών της ΑΕΚ: «Παιδιά δίχως μάνες – Μάνες δίχως παιδιά»
Onsports Team 28 Ιανουαρίου 2026, 20:05
ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστικό πανό οπαδών της ΑΕΚ: «Παιδιά δίχως μάνες – Μάνες δίχως παιδιά»

Συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκαν οι φίλαθλοι της Ένωσης για τα όσα τραγικά συνέβησαν σε Τρίκαλα και Ρουμανία.

Η Ελλάδα σοκαρίστηκε με την τραγωδία στα Τρίκαλα. Μία μέρα μετά «πάγωσε» με το δυστύχημα στη Ρουμανία. Η χώρα θρηνεί, η κοινωνία πενθεί. Τα γήπεδα πάντα ήταν χώρος έκφρασης και στο κλειστό της μπασκετικής ΑΕΚ, εκφράστηκαν με συγκινητικό τρόπο οι φίλοι της Ένωσης.

Σήκωσαν πανό στον αγώνα της ομάδας τους με την Άλμπα Βερολίνου, το οποίο ανατρίχιασε τους πάντες. Σε αυτό έγραφε:

«Τρίκαλα 26/1/26: Παιδιά δίχως μάνες
Ρουμανία 27/1/26: Μάνες δίχως παιδιά
Καλό παράδεισο».

 



