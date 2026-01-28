Ομάδες

Σελέν Ερντέμ: «Αγαπώ την ομάδα μου και όλους τους οπαδούς»
Onsports Team 28 Ιανουαρίου 2026, 20:49
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Σελέν Ερντέμ: «Αγαπώ την ομάδα μου και όλους τους οπαδούς»

Η προπονήτρια του Παναθηναϊκού δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίησή της μετά το θρίαμβο επί του Ολυμπιακού.

Γεμάτη συναισθήματα ήταν η Σελέν Ερντέμ μετά το τέλος του αγώνα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και τη νίκη των «πράσινων». Η κόουτς του «τριφυλλιού» στις δηλώσεις που έκανε, ευχαρίστησε τις παίκτριές της, τον πρόεδρο του Α.Ο. και τους οπαδούς.

Αναλυτικά:

«Είμαι πολύ χαρούμενη, συγχαρητήρια στις παίκτριες και το επιτελείο μου.

Θέλω να πω ευχαριστήσω τον πρόεδρο μας, τον κ. Βρανόπουλο. Είναι πάντα μαζί μας, αν και είναι πολυάσχολος, βρίσκεται πάντα δίπλα μας. Μας πιστεύει. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα και τις παίκτριές μου. Αγαπάω την ομάδα μου και όλους τους οπαδούς μας».



