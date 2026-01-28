LIVE Άγιαξ - Ολυμπιακός: Ο «τελικός» των Πειραιωτών στο Champions League

Παρακολουθήστε και σχολιάστε από το LIVE CHAT του Onsports τον αγώνα Άγιαξ - Ολυμπιακός για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει την τελευταία του... ζαριά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ, απέναντι στον «Αίαντα» της Ολλανδίας, σε μια αναμέτρηση καθοριστική και για τις δύο ομάδες.

Ο Άγιαξ χρειάζεται μόνο νίκη για να διατηρήσει οποιαδήποτε ρεαλιστική πιθανότητα να φτάσει στα νοκ άουτ, ενώ οι Πειραιώτες θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στην επόμενη φάση με νίκη, ενώ έχουν πιθανότητες και με ισοπαλία.

Η ολλανδική ομάδα ξεκίνησε στη League Phase του Champions League με 5 ήττες, αλλά πλέον μετράει δύο σερί νίκες, μένοντας ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ολλανδία έχοντας οκτώ βαθμούς σε επτά αγώνες (δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, τρεις ήττες), με το σύνολο να τον τοποθετεί αυτή τη στιγμή στην 24η θέση, την τελευταία που δίνει πρόκριση στα play offs στον πίνακα των 36 ομάδων.

