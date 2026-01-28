Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE Άγιαξ - Ολυμπιακός: Ο «τελικός» των Πειραιωτών στο Champions League
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 28 Ιανουαρίου 2026, 21:47
CHAMPIONS LEAGUE / Άγιαξ / Ολυμπιακός

LIVE Άγιαξ - Ολυμπιακός: Ο «τελικός» των Πειραιωτών στο Champions League

Παρακολουθήστε και σχολιάστε από το LIVE CHAT του Onsports τον αγώνα Άγιαξ - Ολυμπιακός για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει την τελευταία του... ζαριά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ, απέναντι στον «Αίαντα» της Ολλανδίας, σε μια αναμέτρηση καθοριστική και για τις δύο ομάδες.

Ο Άγιαξ χρειάζεται μόνο νίκη για να διατηρήσει οποιαδήποτε ρεαλιστική πιθανότητα να φτάσει στα νοκ άουτ, ενώ οι Πειραιώτες θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στην επόμενη φάση με νίκη, ενώ έχουν πιθανότητες και με ισοπαλία.

Η ολλανδική ομάδα ξεκίνησε στη League Phase του Champions League με 5 ήττες, αλλά πλέον μετράει δύο σερί νίκες, μένοντας ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ολλανδία έχοντας οκτώ βαθμούς σε επτά αγώνες (δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, τρεις ήττες), με το σύνολο να τον τοποθετεί αυτή τη στιγμή στην 24η θέση, την τελευταία που δίνει πρόκριση στα play offs στον πίνακα των 36 ομάδων.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Άγιαξ - Ολυμπιακός από το LIVE CHAT του Onsports:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Τα σενάρια του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία
4 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Τα σενάρια του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία
SUPER LEAGUE
Άρης: Συμφωνία με Γκαρέ για δανεισμό
36 λεπτά πριν Άρης: Συμφωνία με Γκαρέ για δανεισμό
SUPER LEAGUE
Στην Τούμπα ο Οικουμενικός Πατριάρχης: Άφησε λευκά τριαντάφυλλα για τα θύματα της τραγωδίας
47 λεπτά πριν Στην Τούμπα ο Οικουμενικός Πατριάρχης: Άφησε λευκά τριαντάφυλλα για τα θύματα της τραγωδίας
EUROPA LEAGUE
Λόβρεν: «Μεγάλη τραγωδία για την κοινωνία του ΠΑΟΚ»
1 ώρα πριν Λόβρεν: «Μεγάλη τραγωδία για την κοινωνία του ΠΑΟΚ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved