Παναθηναϊκός: Φουλάρει για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά

Onsports Team

Ο Γάλλος αμυντικός μέσος της Σαρλερουά, ο παίκτης που ξεχώρισαν οι «πράσινοι» και «τρέχουν» για να «κλείσουν» τη συμφωνία με τους Βέλγους.

Ο πανύψηλος (1.91μ.) αμυντικός μέσος, Ετιέν Καμαρά, είναι ο παίκτης που θέλει να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός για τη μεσαία γραμμή. Ο Γάλλος με καταγωγή από τη Γουινέα, αποτελεί τον εκλεκτό του Ράφα Μπενίτεθ και πλέον οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη για την απόκτησή του.

Ο αριστεροπόδαρος είναι 22 ετών και «θηρίο» για τα χαφ. Ανήκει στην Σαρλερουά του Βελγίου, με την οποία έχει «γεμάτη» σεζόν ως βασικός. Στο παρελθόν έχει περάσει από τη Χάντερσφιλντ και την Ουντινέζε, ενώ υπήρξε διεθνής με τις μικρές Εθνικές της Γαλλίας. Μετέχοντας στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2027 και θεωρείται ο ιδανικός για να προσθέσει στοιχεία που λείπουν απ’ τη μεσαία γραμμή. Ειδικά την αθλητικότητα και το μέγεθος.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες, καθώς αυτό που επιθυμούν στον Παναθηναϊκό είναι να τελειώσει άμεσα η συμφωνία αν αυτή μπορέσει τελικά να επιτευχθεί.