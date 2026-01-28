Ομάδες

Μπενίτεθ για Αντίνο: «Δεν μπορούσε να τον σταματήσει κανείς» - Πότε θα κάνει το ντεμπούτο του
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 14:57
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μπενίτεθ για Αντίνο: «Δεν μπορούσε να τον σταματήσει κανείς» - Πότε θα κάνει το ντεμπούτο του

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποκάλυψε πως εντυπωσιάστηκε από τις πρώτες προπονήσεις του Σαντίνο Αντίνο, με τον Αργεντίνο παίκτη να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του «τριφυλλιού» την προσεχή Κυριακή (1/2, 17:30) κόντρα στην Κηφισιά.

Αρκετά ήταν τα θέματα που κλήθηκε να σχολιάσει ο Ράφα Μπενίτεθ, στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Ρόμα και εν μέσω πολλών θεμάτων σχολίασε και το ντεμπούτο του Σαντίνο Αντίνο.

Ο coach του «τριφυλλιού» ρωτήθηκε για το πότε αναμένεται να κάνει πρεμιέρα και ο ίδιος απάντησε αρχικά ότι είναι εντυπωσιασμένος από την εικόνα του στις προπονήσεις της ομάδας, υπογραμμίζοντας πως θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Κυριακής με την Κηφισιά.

Αναλυτικά η απάντηση του Μπενίτεθ για τον Αντίνο:

«Όσον αφορά τον Αντίνο, είχαμε χτες μια άσκηση που έπρεπε να κάνει κάποιες ντρίμπλες και να σουτάρει. Κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Προπονείται καλά, δεν ξέρω πόσο χρόνο θα μπορεί να βρίσκεται μέσα στους αγώνες αλλά ίσως παίξει ακόμα και με την Κηφισιά. Αν δεν έχει κάποιο ζήτημα, θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί»



