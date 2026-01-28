Πάντοβιτς: «Είμαστε χαρούμενοι που περάσαμε στην επόμενη φάση, αύριο θα τα δώσουμε όλα»

Οnsports Τeam

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τη Ρόμα και παράλληλα σχολίασε την αστάθεια που παρουσιάζει η ομάδα του στην αγωνιστική της εικόνα.

Έτοιμος, παρά τα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, είναι ο Παναθηναϊκός για την αυριανή αναμέτρηση με τη Ρόμα στο Ολυμπιακό Στάδιο και ο Μίλος Πάντοβιτς τόνισε ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα τα δώσουν όλα για νίκη μπροστά στον κόσμο τους.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το καλύτερο πρόσωπο που βγάζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και το κίνητρό του με την Ρόμα: «Ξέραμε ότι περάσαμε στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης και είμαστε χαρούμενοι που το πετύχαμε. Αύριο έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με την Ρόμα μπροστά στους οπαδούς και θεωρώ πως, αν τα δώσουμε όλα, μπορούμε να παίξουμε καλά και να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».



Για την αστάθεια στην απόδοση της ομάδας: «Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν ups and downs. Είναι φυσιολογικό. Χρειάζεται να δουλέψουμε καλύτερα και να βελτιωθούμε. Ελπίζω να ξεκινήσουμε ήδη από το επόμενο παιχνίδι».