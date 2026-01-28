Δυστύχημα στη Ρουμανία - Δικηγόρος εταιρείας ενοικίασης βαν: «Δεν υπήρχε lane assist στο όχημα»

Onsports Team

Τέλος στα σενάρια ότι το σύστημα επαναφοράς στη λωρίδα μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο στο μοιραίο τροχαίο, που στοίχισε τη ζωή σε 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ, έβαλε ο δικηγόρος εταιρείας ενοικίασης του μίνι βαν, Αντώνης Ξυλουργίδης.

Ο δικηγόρος ξεκαθάρισε ότι το μίνι βαν δεν διέθετε σύστημα lane assist. «Θα προκύψει από την ανάκριση το τι ακριβώς συνέβη. Το συγκεκριμένο όχημα δεν διέθετε αυτό το σύστημα και καλό θα ήταν όσοι δεν γνωρίζουν να μην δημιουργούν σενάρια γιατί με αυτόν τον τρόπο πληγώνουν έτη περαιτέρω τους ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους, τα αδέλφια τους», ανέφερε ο Αντώνης Ξυλουργίδης.

Και συνέχισε: «Τα αυτοκίνητα του στόλου είναι απολύτως ελεγμένα και μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά, με το φάκελο τους το καθένα ξεχωριστά. Ακόμη και τα λάστιχα ήταν δύο μηνών. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Δεν είναι ότι δεν έχουμε σε αυτά τα αυτοκίνητα τέτοια συστήματα. Όταν ένα αυτοκίνητο είναι του 2017 δεν έχει από τη δημιουργία του αυτό το σύστημα. Δεν μπορείς να το προσθέσεις. Αυτή η τεχνολογία αν δεν απατώμαι ήρθε το 2020 ή το 2021».

Σε ερώτηση αν η εταιρεία γνώριζε για το δρομολόγιο του μίνι βαν ο Αντώνης Ξυλουργίδης σημείωσε ότι «όταν μισθώνεται ένα βανάκι αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης είναι αν ο οδηγός έχει τα απαραίτητα έγγραφα όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέβη, εάν πληροί τις προϋποθέσεις να οδηγήσει και από εκεί και πέρα να τον ενημερώσει πόσες μέρες θα το χρησιμοποιήσει. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε που θα πάει ούτε πόσα άτομα θα επιβιβάσει. Αλλά δόθηκαν αυστηρές εντολές όπως τηρείται το πρωτόκολλο και σε κάθε ενοικίαση».