Άγιαξ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα Μεντιλίμπαρ για τον «τελικό» στο Άμστερνταμ

Τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον «τελικό» του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ στην αυλαία της League Phase του Champions League.

Ο Βάσκος τεχνικός επεφύλαξε δύο μεγάλες εκπλήξεις, όσον αφορά στα πρόσωπα και το σχήμα του Ολυμπιακού στην «μάχη» της «Johan Cruijff Arena».

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός κόουτς αποφάσισε να διατηρήσει τον Ροντινέι στο δεξί άκρο της επίθεσης, ενώ οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν με τους Μεντί Ταρέμι και Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην επίθεσή της.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης. Το δεξί άκρο της άμυνας θα καλύψει ο Κοστίνια και το αριστερό ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορένζο Πιρόλα θα αποτελούν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στην μεσαία γραμμή θα είναι οι Σαντιάγκο Έσε και Χρήστος Μουζακίτης, με τον Ζέλσον Μάρτινς να κινείται από τα αριστερά της επίθεσης, στα δεξιά θα είναι ο Ροντινέι και στην επίθεση θα είναι οι Μεντί Ταρέμι και Αγιούμπ Ελ Κααμπί.